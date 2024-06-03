Galatasaray, Berkay Yılmaz için harekete geçti!

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Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa uzanan Galatasaray transferde de kolları sıvadı. Şampiyon kadrosunun omurgasını korumak; diğer mevkilerde ise alternatif yaratmak isteyen sarı-kırmızılılar, Berkay Yılmaz'ı da gündemine aldı.

Rekor oyla üçüncü kez başkan seçilen Dursun Özbek yeni yönetimde görev dağılımlarını yaparken futbol yapılanmasının netleşmesiyle birlikte transfer çalışmaları da hız kazandı.

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un ayrılık kararı almasıyla birlikte İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş, futbolda ipleri ele alırken transfer görüşmelerini futbol direktörü Cenk Ergün'ün devralacağı öğrenildi. Yeni yönetimin ilk toplantısının ardından transfer zirvesi gerçekleşirken sarı-kırmızılılarda sezon boyunca hazırlanan liste doğrultusunda düğmeye basıldı.

Okan Buruk, Derrick Köhn dışında kadroda bir sol bek daha olması yönünde rapor sunarken Galatasaray, devre arasında da gündeme gelen Berkay Yılmaz için temaslara başladı. Serie A devlerinden Milan dışında Juventus'un da istediği genç futbolcu için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılıların ilerleyen günlerde bu transfer için yaptığı görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.