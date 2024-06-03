Jose Mourinho'nun imza töreni Avrupa'yı salladı!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Ülker Stadyumu'nda taraftarlara açık gerçekleştirilen imza töreni Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.
- 1
Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığı Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.
- 2
Taraftarlara açık olan imza törenine on binlerce kişi katıldı. Başkan Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulunun da hazır bulunduğu imza törenini Avrupa basınında birçok kurum ve kuruluş yakından takip etti.
- 3
İmza töreni ve Jose Mourinho'nun resmi sözleşmeyi imzalamasına dair Avrupa basınında bazı gazete ve internet sayfalarının attığı manşetler şu şekilde;
-
- 4
RMC SPORT
"Jose Mourinho, Fenerbahçe ile sözleşmesini stadyumun ortasında çılgın kalabalığın önünde imzaladı"
- 5
KICKER
"Bu forma benim tenim. Mourinho, Fenerbahçe'ye imza attı"
- 6
CORRIERE DELLO SPORT
"Stadyumdaki taraftarlar sevinçten çılgına döndü"
-
- 7
SKY SPORTS
"Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kahramanca karşılandı"
- 8
DE TELEGRAAF
"Fenerbahçe taraftarları, Jose Mourinho'yu bir kahraman olarak karşılıyor"
- 9
BBC SPORT
"Pazar günü İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda sahaya kurulan dev bir sahnede gerçekleştirilen imza törenini binlerce kişi izledi"
-
- 10
"BU FORMA BENİM DERİM, KEMİĞİM GİBİ OLACAK"
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, isminin Fenerbahçe'yle anılmaya başladığı andan itibaren taraftarların sevgisini derinden hissettiğini belirterek, "Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bunu hissedebiliyorum. Bu da bana büyük bir sorumluluk veriyor. Sizlere söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı benim derim, kemiğim gibi olacak. Futbol sizler, bizler için bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim en iyi yerlerden birisindeyim." ifadelerini kullandı.
- 11
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u tanıdıktan sonra sarı-lacivertli taraftar için gelmek istediğini dile getiren Mourinho, "Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmak istedim. Türk futbolu için, Türkiye ligini geliştirmek, yardımcı olmak için çalışmak istiyorum. Ama önemli olan ne Türk futbolunu ne de Türkiye Süper Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan Fenerbahçe. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim." diye konuştu.
- 12
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da kulüp adına önemli bir günü yaşadıklarını vurgulayarak, "Allah, inşallah sonunu hayırlı getirir. Teknik direktörümüz Mourinho'ya hepimiz adına, 'Dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyetle hoş geldin.' diyorum. Kendisi tartışmasız, yaşayan ya da hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü ilk 5 isimden biri." değerlendirmesinde bulundu.
-
- 13
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin geleceği ve şampiyonluklar için sarı-lacivertli kulübü tercih ettiğinin altını çizen Koç, şunları kaydetti:
"Kendisi dünyanın en büyük kulüplerinde 4 kez yılın teknik direktörü ünvanını kazanmış, ulusal ve uluslararası arenada 27 kupa kazanmış, dünyada UEFA organizasyonlarındaki 3 kupayı da kazanan tek isim olmuş biri. Sadece başarılı değil, dünya markasa olmuş bir teknik direktörümüz var. Bu attığımız imza, Fenerbahçe'yi taşımak istediğimiz yerin göstergesidir. Sadece dün Londra'da yaptığı yorumlarla, kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla hem ülkemizin hem de Fenerbahçe'mizin olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır, yapmaya da devam edecektir."
- 14
Mourinho'nun Fenerbahçe'nin mücadelesini dünyaya anlatabilecek önemli bir profil olduğunu dile getiren Koç, sözlerini şu şekilde tamamladı:
- 15
"Futbolda önemli profiller, bazen günlerce anlatmaya çalıştığınız gerçekleri tek bir cümleyle dünyaya duyurabilirler. Mourinho bu isimler arasında en önemlisidir. Zaten çok kuvvetli bir kadromuz var. İnşallah, olağanüstü bir teklif gelmedikçe kadromuzu muhafaza edeceğiz. Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye de kazanacağımız şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır. Heyecanımız sonsuz, içimiz içimize sığmıyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yaşa Fenerbahçe."
-
- 16