Jose Mourinho'nun imza töreni Avrupa'yı salladı!

"BU FORMA BENİM DERİM, KEMİĞİM GİBİ OLACAK"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, isminin Fenerbahçe'yle anılmaya başladığı andan itibaren taraftarların sevgisini derinden hissettiğini belirterek, "Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bunu hissedebiliyorum. Bu da bana büyük bir sorumluluk veriyor. Sizlere söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı benim derim, kemiğim gibi olacak. Futbol sizler, bizler için bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim en iyi yerlerden birisindeyim." ifadelerini kullandı.