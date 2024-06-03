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        Haberler Dünya Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Mannheim'daki saldırıda yaralanan polis memuru hayatını kaybetti

        Almanya'nın Mannheim kentinde 31 Mayıs günü gerçekleşen bıçaklı saldırıda yaralanan 29 yaşındaki Alman polis memurunun hayatını kaybettiği açıklandı. Alman medyasında yer alan haberlerde, İslam karşıtı miting düzenleyenlere yönelik saldırıyı Afgan kökenli 25 yaşındaki Sulaiman A.'nın gerçekleştirdiği ifade edildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 11:11 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:11
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          Almanya'nın Mannheim kentinde 31 Mayıs'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralanan polis memuru Rouven L.'nin hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

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          Karlsruhe savcılığından yapılan açıklamada cuma günkü bıçaklı saldırıda yaralanan 29 yaşındaki polis memurunun hastanede öldüğü ifade edildi.

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          İSLAM KARŞITI MİTİNG DÜZENLEYENLERE SALDIRI DÜZENLEDİ

          Alman medyası, Mannheim'da İslam karşıtı miting düzenleyenlere yönelik saldırıyı Afgan kökenli 25 yaşındaki Sulaiman A.'nın gerçekleştirdiğini yazdı.

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          Polis tarafından vurularak durdurulabilen Sulaiman A.'nın hastanede tedavisi sürüyor.

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          Başbakan Olaf Scholz sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada cesur polis memurunun Mannheim'daki korkunç saldırı sonrasında hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

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          Scholz paylaşımında, "Hepimizin güvenliği için yaptığı en yüksek takdiri hak ediyor. Düşüncelerim onun ailesiyle ve onun kaybının yasını tutan herkesle birlikte." ifadelerini kullandı.

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          Mannheim'da cuma günü mitingde düzenlenen bıçaklı saldırıda İslam karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı aktivist Michael Stürzenbergerg dahil olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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