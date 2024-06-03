Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi

Herkesin eş zamanlı katılabileceği sohbetler, aile içi konuşmalara ve iletişim yetkinliği artırıcı, sosyal yönlerini güçlendirici faaliyetlere yer vermeliyiz. Bu çocuklarımızın herkes tarafından kabul edilebilir davranışlar sergileyebilmesi için ailelerin bu konuda rol model olması, pozitif bir ortam oluşturarak bu çocukların dijital nesne kullanımına karşı sorunları varsa profesyonel bir yardım almaları da çok önemlidir. Ekran süresini sınırlamalıyız" dedi.