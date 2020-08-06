Dünyada dolar, ana para birimleri karşısında son günlerde zayıflarken TL karşısında dün sert bir yükseliş yaşadı. Dolar dün 6.92 liradan 7.04 liraya yükseldi.

Dolar/TL yeni güne ise 7.05 civarında başladı. Bunun yanında Euro da 7.42 liranın hemen altında güne başladı.

Piyasalarda ABD-Çin arasındaki gerginlik ile koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleri takip edilmeye devam ediyor.