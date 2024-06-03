Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Akış hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Van'da bulunan Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu meyanda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 03.06.2024 saat 08.00’den itibaren geçerli 12.06.2024 tarihi de dahil saat 23.59’a kadar 10 gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır” denildi.

Hakkari Valiliği, kentte yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

HAKKARİ VALİSİ KAYYUM OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden uzaklaştırılırken, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik kayyum olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması

Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın;

1. PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasadışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı PKK terör örgütü adına tehdit ettiği,

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2. PKK Bölücü Terör Örgütü'nün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu, kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, Hakkâri merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı,

3. PKK Terör Örgütü'nün kırsal alanındaki kamplarına giderek orada üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkari merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağladığı ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit ettiği ve

Bu kapsamda Mehmet Sıddık AKIŞ hakkında;

1. Silahlı Terör Örgütünü Yönetmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Örgüt Propagandası yapmak suçlarından Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/173 esas sayılı dava dosyası bulunduğu ve yargılamanın devam ettiği,

2. Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve halen devam eden soruşturma olduğu ve bu soruşturma kapsamında göz altına alındığı,

Belirtilen bu nedenlerle;

Mehmet Sıddık Akış'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANANLARA BAKANLIK KARARI OKUNDU

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınması sonrası polisin belediyede yaptığı aramaların tamamlanmasının ardından kurum çalışanlarının içeri girmesine izin verildi. Meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcılarının ise binaya girmelerine izin verilmedi.

Bir emniyet görevlisi bina çevresinde bulunan parti yöneticilerine İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya'nın konuyla ilgili alınan kararını paylaştı.

Emniyet görevlisi tarafından parti yöneticilerine okunan kararda, Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünü yönetmek’ suçlarından yargılandığı bildirilip, bu nedenle Akış'ın Anayasanın 127’nci maddesi ile Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Polisin belediye çevresinde aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.