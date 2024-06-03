Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Diğer New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu

        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu

        ABD'nin New York kentindeki bir gölde "mıknatıs balıkçılığı" yapan iki kişi, içinde 100 bin dolar nakit para olan bir kasa buldu.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 03.06.2024 - 07:47 Güncelleme: 03.06.2024 - 07:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ABD'nin New York kentindeki bir gölde "mıknatıs balıkçılığı" yapan iki kişi, içinde 100 bin dolar nakit para olan bir kasa buldu.

        James Kane ve Barbie Agostini, Queens semtinde bulunan Meadows Corona Park'ındaki göle, ucuna mıknatıs bağlı bir ip fırlattı.

        Kasayı açan ikili, zarar görmüş 100 dolarlık banknotlarla dolu oluğunu gördü.

        Polisin kendilerine paranın herhangi bir suçla bağlantılı olmadığını söylediğini ve parayı ellerinde tutmalarına izin verdiklerini anlattılar.

        Kane "Daha önce de birçok kez kasa bulmuştuk. Paraları gördüm ve bu mümkün değil dedim" diye konuştu.

        Agostini, kasanın kime ait olduğunu belirleyecek bir kimlik bulamadıklarını kaydetti.

        Mıknatıs balıkçılığında, göl ve nehirlere ucuna güçlü bir mıknatıs bağlı bir ip atılıyor.

        İkili, Covid pandemisi sırasında hobi olarak başladıklarını ve daha önce İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma el bombaları 19. yüzyıldan kalma silahlar ve bir motosiklet bulduklarını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece üstünde
        Sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece üstünde
        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Almanya'da anket skandalı!
        Almanya'da anket skandalı!
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        10 yaşındaki Seher akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
        10 yaşındaki Seher akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Habertürk Anasayfa