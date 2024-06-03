New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu

New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu

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ABD'nin New York kentindeki bir gölde "mıknatıs balıkçılığı" yapan iki kişi, içinde 100 bin dolar nakit para olan bir kasa buldu.

James Kane ve Barbie Agostini, Queens semtinde bulunan Meadows Corona Park'ındaki göle, ucuna mıknatıs bağlı bir ip fırlattı.

Kasayı açan ikili, zarar görmüş 100 dolarlık banknotlarla dolu oluğunu gördü.

Polisin kendilerine paranın herhangi bir suçla bağlantılı olmadığını söylediğini ve parayı ellerinde tutmalarına izin verdiklerini anlattılar.

Kane "Daha önce de birçok kez kasa bulmuştuk. Paraları gördüm ve bu mümkün değil dedim" diye konuştu.

Agostini, kasanın kime ait olduğunu belirleyecek bir kimlik bulamadıklarını kaydetti. Mıknatıs balıkçılığında, göl ve nehirlere ucuna güçlü bir mıknatıs bağlı bir ip atılıyor. İkili, Covid pandemisi sırasında hobi olarak başladıklarını ve daha önce İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma el bombaları 19. yüzyıldan kalma silahlar ve bir motosiklet bulduklarını söyledi.