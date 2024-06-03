Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak | Son dakika haberleri

        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak

        Hatay'da 17 yaşındaki depremzede G.S. adlı kız çocuğu, sosyal medya üzerinden yayımladığı videoyla çalıştığı kuaförün sahibi M.A.'nın cinsel istismarına uğradığını öne sürdü. Delilleri olduğunu, şikayette bulunduklarını ancak şüphelinin serbest kaldığını belirten G.S.'nin çağrıları üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Müdahillik talebinde bulunduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'da çalıştığı kuaförün sahibi M.A.'nın cinsel istismarına uğradığını öne süren kız çocuğu G.S., çektiği vidoyla yardım istedi.

        6 Şubat depremlerinde Hatay'da enkaz altında kaldığını ifade eden, depremden 10 gün önce de kalp ameliyatı olduğunu söyleyen G.S., "Depremden sonra toparlanabilmem için bir kuaförde çalışmaya başladım. Kuaförün sahibi tarafından cinsel istismara uğradım. Aileme bu durumdan bahsedemedim çünkü 'Eğer ailene anlatırsan sana daha kötülerini yaparım ve aileni öldürürüm' tehditlerinde bulundu. Ne yapacağımı bilemedim, bir süre sustum. Ama artık dayanamayıp aileme anlattım" dedi.

        REKLAM

        "SESİMİ DUYUN İSTİYORUM"

        Babasının 13 yıldır cezaevinde, ağabeyinin engelli, annesinin hasta olduğunu belirten kız çocuğu, "Ben ayakta durmaya çalışıyorum. Ama artık yapamıyorum. Sesimi duyun istiyorum. Umarım bu video ses getirebilir. Delillerim vardı, gidip şikayette bulunduk ama adam hala elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyor. Ben dışarıya çıkmaya korkuyorum." dedi.

        "KASIM AYINDAN BERİ CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALIYORUM"

        Kendisi için rızası var dediğini söyleyen G.S., "Arkadaşlarımdan iftira alıyorum sırf o adam dışarıda gezdiği için. Ben artık dayanamıyorum. 17 yaşında hak etmediğim şeyler yaşadım. Benim için de 'Rızası var' demiş. Benim rızam yoktu. Kuaförde hiç kimse olmadan bir köşeye sıkıştırıp cinsel istismarda bulundu. Hiçbir şey yapamadım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok korkuyorum. Ailemize onun yüzünden 3 kişi geldi silahlarıyla. Herkes şantaj yaptığımızı zannediyor, iftiralar atılıyor. Ben bu iftiralara maruz kalmaktan artık çok sıkıldım. Gerçekten yapamıyorum, dayanamıyorum artık. Çok çaresizim. Adam niye hala dışarıda, onu anlamıyorum. Başka kızların da canı yansın istemiyorum. Başka kızların da sesi olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah hak ettiğini yaşar. Ben hak ettiğimi yaşamadım çünkü. Hak ettiğimi hiç yaşamadım ben. Çok sıkıldım. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Bir aydır eve kapanmış durumdayım. Dayanamıyorum artık, olmuyor. Kaç kere ya kaç kere... Ben kasım ayından beri bu cinsel istismara maruz kalıyorum. Ama yok olmuyor" diye konuştu.

        BAKANLIK: KARARA İTİRAZ EDİLDİ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "16.05.2024 tarihinde olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Aynı gün aile bireyleri ile yapılan görüşme neticesinde paylaşımlara konu olan çocuk hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında danışmanlık ve sağlık tedbir kararı talep edilmiş ve çocuk sosyal ekonomik destek hizmetimizden faydalandırılmaya başlanmıştır. Ayrıca olay günü itibarıyla aile bireylerinin her birine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık avukatlarımızca, şüpheli şahıs hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edilmiştir. Bakanlık olarak müdahillik talebinde bulunduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #cinsel istismar
        #Hatay
        #kuaförde cinsel istismar
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Bayramda YHT'lere ek sefer
        Bayramda YHT'lere ek sefer
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Çöken bina soruşturmasında sıcak gelişme!
        Çöken bina soruşturmasında sıcak gelişme!
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        72 saatte 800 bin takipçi kazandı
        72 saatte 800 bin takipçi kazandı
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Habertürk Anasayfa