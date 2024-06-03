Çöken bina soruşturmasında sıcak gelişme!

Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre apartmanın dün çökmesi üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çöken binanın sahibi H.M.G, giriş kattaki döner dükkanı sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D. ile eski iş yeri sahibi Ö.K. sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

AİLESİ İSTANBUL'A GELDİ

Faciada hayatını kaybeden 35 yaşındaki Dovletyar Charyyev ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Buna göre Charyyev'in 4 yıl önce İstanbul'a geldiği öğrenildi. Bir tekstil firmasında çalışan 1 çocuk babası Charyyev Küçükçekmece'deki binanın 4. katındaki dairede akrabalarıyla yaşıyordu.