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        Haberler Gündem Güncel Küçükçekmece'de bina çöktü! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

        İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü. 3 katlı binanın enkazından bir kişi ölü olarak çıkarıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de çöken binanın enkazında kalan son kişi de yaralı olarak kurtarılmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir" denildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.06.2024 - 09:05 Güncelleme: 02.06.2024 - 12:09
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        Küçükçekmece'de bina çöktü!
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        Küçükçekmece'de çöken, 1 kişinin öldüğü 3 katlı binanın enkazından 2'si ağır 8 kişi yaralı olarak çıkarılırken, binanın çökme anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        AA'da yer alan habere göre altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın bulunduğu sokak kapatıldı.

        Küçükçekmece'de yıkılan binanın fotoğrafı da ortaya çıktı
        Küçükçekmece'de yıkılan binanın fotoğrafı da ortaya çıktı

        Enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin, enkazdaki bir kişiyle iletişim kurduğu öğrenildi.

        1 CAN KAYBI VAR

        İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkazından bir kişi ölü olarak çıkarıldı.

        BİR KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

        Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu. Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi. Enkazdan toplam 2'si ağır 8 kişi yaralı çıkarılırken, biri kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı çöken bina ile ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "" 02.06.2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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        İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde yaptığı açıklamada, "7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre 2 kişinin daha enkaz altında olduğu belirtiliyor. Çıkarılan 7 kişiden 2'sinin durumu ağır. Bina da 1988 yapımı. Çökmenin nedeniyle ilgili henüz bir tespit yok" dedi.

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece’de çöken binanın enkazında kalan son kişi de yaralı olarak kurtarılmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir" denildi.

        BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

        Sağlık Bakanı Koca da, "Bu sabah İstanbul Küçükçekmece’de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" paylaşımında bulundu.

        "ÖNCE SALLANDI SONRA ÇÖKTÜ"

        Enkaz altından çıkartılan 2 kişiye ise olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Bu yaralılardan birinin ayağından yaralandığı, enkazdaki eşinin kurtarılması için olay yerinde beklediği öğrenildi.

        Basın mensuplarının görüntülediği ve ismi öğrenilemeyen yaralı, "Yatıyordum, önce sallandı, sonra çöktü." diyerek, olay anını anlattı.

        Binada çökmeden önce herhangi bir patlama yaşanmadığı belirtildi.

        GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

        Olay esnasında orada bulunan görgü tanıklarından Erdal Karagöz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, durumun doğal gaz patlamasından yaşandığını zannettiğini ve geriye doğru koştuğunu söyledi.

        Karagöz, çökme sırasında insanların çaresiz şekilde kaçmaya çalıştığını anlatarak, "Altında kalanlar vardı. Arabalar da vardı, arabalar hızlı şekilde ileriye doğru geldi, birbirlerine çarptılar. 4-5 tane araba kaldı altında. Facia bir şeydi. İnsanlar çaresizdi, herkes bir tarafa kaçtı. Evimiz yıkılan yerin karşısında. Çocuklar, akrabalar hepsi gelip yardıma koştu. Çok korkunç bir olaydı." ifadesini kullandı.

        Binanın eski olduğuna dikkati çeken Karagöz, "Yeni dönerci açılmıştı. Bir aileyi çıkarttılar. Ambulansla hastaneye götürdüler. Korkunç bir olaydı. Dışında olanlar da içinde olanlar da vardı. Pazar olduğu için biraz sakindi. Pazar olmasaydı burası saat 08.00'den 10.00'a kadar trafik oluyordu. Pazar olduğu için daha az hasarlı atlattık tehlikeyi." değerlendirmesinde bulundu.

        Binanın altında bir iş yeri olduğunu belirten Yiğit Ocak da olay anına ilişkin, "Ben siren seslerine uyandım. Hemen ne oldu diye geldim. İnşallah bir şey yoktur. Herkes şimdiden binasını kontrol ettirsin, en azından tedbir alalım." diye konuştu.

        Bu arada, binanın çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sokaktan otomobillerin ve bir minibüsün geçtiği sırada, binanın sokağa doğru çökmesi yer aldı. Bu sırada, sokakta bulunan insanların kaçması ve ortalığın tozla kaplanması da görüntüye yansıdı.

        Görüntüde ayrıca, bina çökerken hasar gören seyir halindeki bir İETT otobüsünün de son anda durması kaydedildi. Öte yandan, hasar gören bu otobüs, ekiplerin çalışması kapsamında olay yerinden kaldırıldı.

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        #son dakika
        #küçükçekmece bina
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