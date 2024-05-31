Aydın, Erzurum ve Karaman merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen "KUYU-2" operasyonlarında; Aydın’da Hakan Gürel’in, Erzurum'da Erkan Yaprak ve Muhammet Tokyay'ın, Karaman’da İbrahim Öztürk’ün elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 45 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Aydın, Erzurum, Muş, Karaman ve Konya’da "Kuyu-2" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu Aydın’da Hakan Gürel’in, Erzurum'da Erkan Yaprak ve Muhammet Tokyay'ın, Karaman’da İbrahim Öztürk’ün elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 45 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Aydın'ın Söke, Kuşadası, Didim ve Efeler ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda; nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işlediği tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; online satış platformlarında kurye olarak faaliyet gösterdikleri, akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi göstererek, sahte faturalar ve fişler karşılığında devleti yüksek meblağlarda zarara uğrattıkları tespit edildi.

Erzurum ve Muş’ta düzenlenen operasyonlarda ise "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 17 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Erzurum ve Muş'tan temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri piyasaya sürerek, satışını yaptıkları tespit edildi.

Karaman ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda "Tefecilik" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Yüksek faiz karşılığında ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara borç para vererek, karşılığında senet imzalattıkları, mağdurların borcunu ödemelerine rağmen imzalatılan borç senetlerini mağdurlara iade etmedikleri ve darp, cebir ve silahlı tehditle borcu tekrar tahsil etmeye çalıştıkları, mağdurlara, iade etmedikleri senetleri ileri sürerek teminat olarak aldıkları taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını icra yoluyla veya zor kullanıp, örgüt üyeleri üzerine devir işlemlerini yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.