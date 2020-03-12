Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) 2019 yılı istatistiklerini açıkladı. Buna göre, aktif sigortalı sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 71.9 bin kişi azalarak 22 milyon kişiye geriledi. Aktif sigortalı sayısı 2017 yılına göre ise 280 bin kişi azaldı.

Buna karşılık, pasif sigortalı olarak adlandırılan emeklilerin sayısı ise 2019’da bir önceki yıla göre 346.6 bin kişi, 2017 yılına göre de 795.8 bin kişi arttı. 2019 yıl sonu itibarıyla dosya bazında 12.2 milyon emekli bulunuyor. (Ölenlerin hak sahipleriyle birlikte kişi bazında emekli sayısı 12 milyon 977 bine ulaşıyor.)

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından önemli göstergelerden birini oluşturan aktif/pasif dengesi, dosya bazındaki emekli sayısına göre hesaplanıyor. Bir emekliye karşılık kaç aktif çalışan olduğunu gösteren aktif/pasif dengesi 2019 yılında 1.80 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2009 yılından bu yana en düşük seviyeyi gösteriyor. 2009 yılında 1.78 olan aktif/pasif oranı 2017 yılında 1.95’e kadar çıkmıştı.

Aktif (çalışan) sigortalı ve pasif (emekli) sigortalı sayısı (Kişi) Değişim 2009 2018 2019 2019/2018 AKTİF SİGORTALILAR 15.096.728 22.072.840 22.000.964 -71.876 1- Zorunlu 14.091.527 20.093.780 20.172.891 79.111 Zorunlu 4/a, 4/b (Tarım Hariç),4/c 13.061.379 19.374.552 19.542.660 168.108 Tarım zorunlu (4/b) 1.014.948 696.175 600.787 -95.388 Muhtar 15.200 23.053 29.444 6.391 2 - Çırak 321.649 341.659 319.017 -22.642 3- Yurt dışı Topluluk 35.930 22.899 21.002 -1.897 4 - Tarım (4/a-2925) 178.541 45.384 41.108 -4.276 5- Diğer Sigortalılar 441.907 407.996 364.434 -43.562 6-Stajyer ve Kursiyerler(*) 27.174 1.161.122 1.082.512 -78.610 PASİF SİGORTALILAR 0 -Dosya 8.488.866 11.867.931 12.214.543 346.612 -Kişi 9.173.780 12.613.151 12.977.719 364.568 Aktif / Pasif Oranı 1,78 1,86 1,80

ESNAF SAYISI AZALDI

Sosyal güvenlik sisteminde aktif/pasif oranının hesabında esas dikkate alınması gereken zorunlu sigortalıların sayısı 79.1 bin artarak 20.2 milyon kişi oldu. Geçen yıl zorunlu sigortaya tabi 4/a’lı çalışanların sayısı 85.1 bin artarak 14.3 milyon kişiye, 4/c’lilerin sayısı 69.2 bin artarak 3.1 milyon kişiye yükseldi.

Esnaf olarak çalışanlar, 4/b statüsünde sigortalanıyor. 4/b kapsamındaki zorunlu sigortalı sayısı 75.2 bin azalarak 2.8 milyon kişi oldu.

4/b’li sigortalı sayısı 2011 yılında 3 milyon kişi iken 2016’da 2.7 milyon kişiye geriledi. 4/b’li sayısı 2017 ve 2018’de toplam 132 bin kişi artarken, 2019 yılında tekrar azaldı.

2017 yılında bir önceki yıla göre 1 milyondan fazla artan 4/a’lı çalışan sayısı ise son iki yılda 163.5 bin kişi azaldı.

STAJYER VE KURSİYERLER AZALDI

Aktif/pasif oranının hesaplanmasında, stajyer ve kursiyerler, çıraklar, sigorta zorunluluğu bulunmayan 4/a’lı tarım sigortalıları ve isteğe bağlı sigortalılar da yer alıyor.

2017 yılında çok tartışılan stajyer ve kursiyerler 2019 yılında önceki yıla göre 78 bin 610 kişi azalarak 1.1 milyona; çıraklar ise 22 bin kişi azalarak 319 bin kişiye geriledi.

EMEKLİ SAYISI 346.6 BİN KİŞİ ARTTI

Aktif sigortalı sayısı azalırken, dosya bazında emekli sayısı 2019 yılında önceki yıla göre 346.6 bin artarak 12.2 milyon kişi oldu. Kişi bazında emekli sayısı ise 364.5 bin artarak 13 milyon kişiye ulaştı.

2009-2019 yılları arasında aktif sigortalı sayısı 6.9 milyon kişi arttı. 2009 yılında aktif sigortalı sayısı 15.1 milyon kişi seviyesinde yer alıyordu. Aktif sigortalı sayısı bazı yıllarda artış bazı yıllarda ise düşüş gösteriyor.

Buna karşılık, emekli sayısı her yıl düzenli olarak artıyor. 2009 yılında 8.5 milyon olan dosya bazında emekli sayısı, on yıllık dönemde 3.7 milyon kişi arttı. Yıllık ortalama artış 372 bin olarak gerçekleşti.

ÖZEL SANDIKLARDA AKTİF/PASİF ORANI DAHA DÜŞÜK

Bankalar ve sigorta şirketlerine ait 17 özel sandıkta aktif/pasif oranı daha düşük seyrediyor. Özel sandıklardaki aktif çalışan sayısı son bir yılda 6 bin kişi azalarak 136.4 bin kişi oldu. Emekli sayısı ise 8 bin kişi artarak 111 bin kişiye yükseldi. 2009 yılında 1.33 olan özel sandıklardaki aktif/pasif oranı 2016 yılında 1.63’e kadar çıktıktan sonra 2019 yılında 1.23’e geriledi.

9 MİLYON KİŞİNİN GSS PRİMİNİ DEVLET KARŞILIYOR

Genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında tescil edilen kişi sayısı 2019’da 888.5 bin kişi artarak 11.5 milyon kişiye ulaştı. GSS primleri kendileri tarafından ödenenlerin sayısı 70.4 bin kişi artarak 2.4 milyon kişiye yükseldi. GSS primi devlet tarafından karşılananların sayısı ise 818 bin kişi artarak 9.1 milyon kişi oldu.