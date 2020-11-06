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TL'deki değer kaybı ve ABD seçimlerindeki belirsizlik sebebiyle gram altın rekor kırmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı hafta başında 1895 dolar civarındaydı. Bugün hafif bir gerileme yaşansa da ons fiyatı 1947 dolara yükselmiş durumda.

Bu yükseliş TL'deki düşüşle birleşince bu sabah gram altının fiyatı 530 lirayı aşarak 532 lirayı gördü. Gram altında son 24 saatte yaklaşık yüzde 1'lik yükseliş yaşandı. Çeyrek altın da 870 liraya yükseldi.

GÜMÜŞ 6 AYDA YÜZDE 64 YÜKSELDİ

Bu arada benzer şekilde gümüşün gramı da 6.95 liraya yükselerek rekor kırdı.

Uluslararası piyasalarda gümüşün fiyatı son 1 ayda yüzde 5.2 yükselirken, altın yüzde 2.6 yükseldi. Son altı ayda ise dolar bazında ons gümüş yüzde 64, altın ise yüzde 14 kazandırdı.