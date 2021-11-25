Fed tutanakları yayınlandı

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 2-3 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidilmesinin kararlaştırıldığı son toplantının tutanakları, üyelerin enflasyon konusunda endişeli olduğunu gösterdi.
Tutanaklarda, "Bazı katılımcılar, enflasyonun Komitenin hedefleriyle uyumlu seviyelerden daha yüksek seyretmeye devam etmesi durumunda, Komitenin varlık alımlarının hızını ayarlamaya ve federal fon oranı için hedef aralığını üyelerin halihazırda beklediğinden daha erken yükseltmeye hazır olması gerektiğini belirtti." ifadesi yer aldı.
Enflasyonun büyük ölçüde geçici olması beklenen faktörleri yansıtarak yükseldiği yinelenen tutanaklarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonominin normalleşmesiyle ilgili arz ve talep dengesizliklerinin bazı sektörlerde önemli fiyat artışlarına katkıda bulunduğu aktarıldı.
Tutanaklarda, arz kısıtlarının beklenenden daha uzun süre devam etmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.
POLİTİKA AYARLAMALARINDA 'ESNEKLİK' VURGUSU
Ekonominin virüsün seyrine bağlı olmaya devam ettiği vurgulanan tutanaklarda, ekonomik büyümenin üçüncü çeyrekte yavaşlayarak yılın ilk yarısında görülen hızın önemli ölçüde altında kaldığı aktarıldı.
Tutanaklarda, üyelerin enflasyon baskılarının tahmin edilenden daha uzun sürmesini bekledikleri, genel olarak arz ve talep dengesizlikleri azaldıkça enflasyon oranının 2022'de önemli ölçüde azalacağını tahmin etmeye devam ettiği ifade edildi.
Üyelerin çoğunun kalıcı enflasyon konusunda endişeli olduğuna dikkat çekilen tutanaklarda, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin de yüksek kalmaya devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Tutanaklarda, üyelerin güçlü talep ve sıkı iş gücü piyasasıyla ilişkili olanlar da dahil olmak üzere enflasyona yönelik yukarı yönlü risklere değindiği aktarıldı.
Fed'in tutanaklarında, "Üyeler, risk yönetimi değerlendirmeleri temelinde uygun politika ayarlamalarını uygulama esnekliğinin sürdürülmesinin, halihazırda oldukça belirsiz ortamda, politika yürütmede yol gösterici bir ilke olması gerektiğini vurguladı." değerlendirmesi yer aldı.
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