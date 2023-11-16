Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi

POŞETLE MALZEME GÖTÜRMÜŞ

Jandarma ekipleri, çevredeki kamera görüntülerinde yaptığı incelemede, İsmail Kocatürk'ün elinde poşet ile malzeme götürdüğünü belirledi. Kocatürk ise karakolda alınan ifadesinde söz konusu poşet içinde suça konu olan keser ile kanlı elbise ve ayakkabıyı evin uzağında bulunan boş bir alana attığını söyledi.

Jandarma tarafından keşif yapılan bölgede söz konusu malzemeler de ele geçirildi. Hasibe Soykuk'un kafasına keser ile vurarak öldürdüğü iddia edilen İsmail Kocatürk'ün, 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından da 9 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.