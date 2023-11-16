ŞOKE EDEN İFADE | Son dakika haberleri: Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı

ŞOKE EDEN İFADE | Son dakika haberleri: Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı

REKLAM advertisement1

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler; 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırılması; “Suç Örgütüne Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından gözaltına alınmıştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

DHA'nın haberine göre; kararın açıklanmasının ardından Nihal ve Bahar Candan gözyaşlarına boğuldu. Bahar Candan avukatlarına 'Bir şeyler yapabilir misiniz?' diye sorarken Nihal Candan ise gözyaşları içerisinde defalarca 'Neden?, Neden?' diye bağırarak sinir krizi geçirdi. O sırada Bahar Candan'ın 'Biz ne yapacağız ya?' dediği duyuldu. Tutuklanan 3 kişinin de Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderileceği öğrenildi. Adliye çıkışında konuşan Bahar Candan, "Asıl suçlular dışarıda, benim hesabımda para yok, sırf ünlü olduğumuz için tutuklandık" dedi.

CANDAN KARDEŞLERİN İFADELERİ ALINDI Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bu soruşturma kapsamında Kars’tan gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen İsrafil S. ile birlikte Candan kardeşlerin de Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde ifadeleri alındı. Şüphelilerin el konan cep telefonlarıyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. REKLAM

ONUR APAYDIN ESKİ ERKEK ARKADAŞIYMIŞ Nihal ve Bahar Candan’a, Mayıs 2023’de düzenlenen operasyonda tutuklanan dolandırıcılık çetesinin lideri Onur Apaydın’la ilişkileri soruldu. Onur Apaydın’ın çok eski erkek arkadaşı olduğunu belirten Nihal Candan, onunla uzun süre önce ayrıldığını belirtti.

KAAN HAMZAOĞLU OLARAK BİLİYORMUŞ Onur Apaydın’ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini anlatan Nihal Candan, onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ve bu uzaklaştırma kararını aldırdıktan sonra gerçek adının Onur Apaydın olduğunu öğrendiğini söyledi.

LÜKS RESTARONLARDA YEMEK SORULDU Dolandırıcılık çetesine yönelik yapılan çalışmalarda, çetenin kişileri tuzağa düşürmek için lüks restoranlarda yemekli tanıtım yaptıkları ortaya çıkmıştı. Bu yemekli tanıtımlarda da, Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin yer aldığı belirtilmişti. Candan kardeşlere bu lüks restoranlarda yapılan tanıtımlı yemekler de soruldu. Nihal Candan, o dönem Onur Apaydın’ın erkek arkadaşı olduğu için, erkek arkadaşıyla yemekli mekanlara veya gece kulübüne gittiğini söyledi. Ama bir dolandırıcılık organizasyonun içinde yer almadığını belirtti. Bahar Candan da, bahsedilen restoranlara birçok ünlü ismin gittiğini ifadesinde belirtti. REKLAM

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER Dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamalarını kabul etmeyen kardeşlere, bazı kişilerin isimleri okunarak, “Bunu tanıyor musunuz” diye soruldu. Candan kardeşler söylenen isimleri tanımadıklarını belirti.

"2 MİLYON YERİNE YANLIŞLIKLA 12 MİLYON" YAZMIŞ Bahar Candan’a, sosyal medya hesabında, "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" paylaşımı da soruldu. Bahar Candan o paylaşımda 2 yazacağına yanlışlıkla 12 yazdığını ve amacının espri olduğunu iddia etti.

OPERASYON 3 YIL ÖNCE DÜZENLENMİŞTİ "Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" vaadiyle birçok kişiyi dolandıran şebekeye 3 yıl önce operasyon düzenlenmişti.

TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ İddialara göre çetenin lideri Eren Koç ve Onur Apaydın’dı. Nihal ve Bahar Candan’ın 3 yıl önceki operasyonda da ifade verdikleri iddia edildi. İfadeleri tamamlanan Nihal Candan kardeşi Bahar Candan ve İsrafil S., Küçükçekmece Adliyesi’ne gönderildi. Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan Candan kardeşler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"AİLEMİZ ZATEN ZENGİN" Bahar ve Nihal Candan’a, lüks yaşantılarıyla ilgili “Para kaynağınız nedir” sorusuna, “Ailemiz zaten zengin. Ayrıca reklam gelirlerimiz var” dediği öğrenildi. TUTUKLANDILAR Mahkemeye sevk edilen Candan kardeşler suç örgütü kurmak ve üye olmak suçundan gözaltına alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.