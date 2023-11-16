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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vicdansız anneye ağırlaştırılmış müebbet istendi!

        Bebeğini havluya sarıp, çöpe atan anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

        Kayseri'de yeni doğan bebeğini havluya sarıp, çöp konteynerine attığı iddiası ile tutuklanan Fatma Taş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 19:16 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:16
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        Vicdansız anneye ağırlaştırılmış müebbet istendi!
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 4 Temmuz'da saat 07.30 sıralarında konteynere çöp atmaya gidenler, havluya sarılmış bebek ile karşılaştı. Bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis, yeni doğduğu tespit edilen bebeğin annesini bulmak için çalışma başlattı. 550 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, Fatma Taş'ın (35) 15 gün önce bir markete hamile olarak girdiğini, bebeğin konteynerde bulunmasından 1 gün sonra yine aynı markete gittiği ancak karnında şişlik olmadığı ve yanında bebek bulunmadığı tespit edildi.

        YAKALANIP, TUTUKLANDI

        Bunun üzerine Taş, şüpheli olarak operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taş, tutuklandı.

        "ALT SOYDAN AKRABAYI KASTEN ÖLDÜRME"

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Fatma Taş hakkında, "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        "İSTEMESEYDİM, ALDIRABİLİRDİM"

        Taş, iddianamede yer alan ifadesinde, "Kesinlikle bebeğimin sağ doğduğunu düşünmüyorum. Sabah 09.00'dan, akşam 20.00'ye kadar bir umut, bebeğimin nefes almasını bekledim. Hatta emzirebilmek için sütümün gelmesi amacıyla duş aldım. Bebeğime zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Bebeği istemeseydim, hamilelik süreci başında aldırabilirdim. Aklımdan dahi geçmedi. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

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