Portekiz'de Cristiano Ronaldo isyanı! "Firavunun piramidi"
Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'de yaptıracağı dev malikane, ülkesinde krize neden oldu.
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun 'emeklilik' sonrası hayatının büyük bölümünü geçirmeyi planladığı Portekiz'deki yeni malikanesinin inşaatı, ülkesinde tartışma yarattı.
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İspanyol yayın organı Marca'nın haberine göre; 38 yaşındaki yıldız futbolcunun Cascais’te yaptıracağı malikanenin inşaat süresi beklenenden çok daha uzun sürdü.
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Yapımı 22 milyon euroyu bulan, içerisinde tenis kortu, dört lüks süit, sinema odaları gibi bölümlerin yer alacağı ve dış cephesi tamamen camdan oluşacak yapının maliyetindeki bazı değişiklikler bitiş sürecinin ertelenmesine sebep oldu.
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Lizbon’a 20 dakika mesafede Cascais'te inşaatı devam eden malikane tamamlandığında Portekiz’deki en pahalı bina olarak kayıtlara geçecek.
(Fotoğraf: @CdoreIsRed X hesabı)
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Tahmini bitiş süresinin 2024 yaz aylarını bulacağı ön görülen dev yapıya Ronaldo’nun yeni komşuları ise oldukça tepkili.
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"O KADAR BÜYÜK Kİ HASTANEYE BENZİYOR"
İspanyol basınından Ok Diario'ya konuşan bir Cascais sakini, "Üç yıldır inşaat halindeyiz. Ev o kadar büyük ki hastaneye benziyor. Sokağım aylardır kapalı, bahçem tozla dolu. Hepsi Firavun Ronaldo'nun 'piramidi' yüzünden” ifadelerini kullandı.
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Haberde Arabistan temsilcisi Al Nassr’la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan süperstarın, Portekiz’e dönmeden önce malikanesini hazır etmek istediği belirtildi.
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Ronaldo'nun komşuları ise yolların açılması ve inşaat sebebiyle oluşan toz bulutlarının bitmesi için dev yapının bir an önce tamamlanmasını istiyor.