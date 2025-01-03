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        Haberler Dünya Güney Kore Cumhurbaşkanına tutuklama kararı | Dış Haberler

        Güney Kore Cumhurbaşkanına tutuklama kararı

        Görevi dondurulan Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon-Suk Yeol, yayınladığı sıkıyönetim kararı sonrası görevi kötüye kullanma iddisıyla suçlanmıştı. Güney Kore'de Yoon-Suk Yeol hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Yetkililer, Yoon'u tutuklamak üzere konutuna gidiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 01:29 Güncelleme: 03.01.2025 - 01:49
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        Güney Kore Cumhurbaşkanına tutuklama kararı
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        Görevi dondurulan Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon-Suk Yeol, yayınladığı sıkıyönetim kararı sonrası, görevi kötüye kullanma iddiasıyla suçlanmıştı. Güney Kore'de Yoon-Suk Yeol hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Yetkililer, Yoon'u tutuklamak üzere konutuna gidiyor.

        Yoon taraftarları ise konutun çevresinde toplanarak tutuklama kararının uygulanmaması için direneceklerini bildirdi.

        Yoon, sıkıyönetim kararı sonrası gerek toplumdan gerekse meclisten büyük tepki görmüş ve kararını geri çekmek zorunda kalmıştı. Güney Kore Ulusal Meclisi, Yoon hakkında oylama yaparak görevi kötüye kullanma iddiasıyla suçlamada bulunmuştu.

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