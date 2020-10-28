Enflasyon raporu açıklanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunu açıklıyor. Raporda
yıl sonu enflasyonu için son tahminler yer alacak. Temmuz ayında yayımlanan son raporda enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8.9, 2021 yılı sonunda ise yüzde 6.2 olarak gerçekleşeceği öngörülmüştü. TCMB'nin yüzde 8.9 seviyesinde olan yıl sonu enflasyon tahminini YEP ile uyumlu olarak yüzde 10.5 civarına revize etmesi bekleniyor.
Uysal'ın sunumunda öne çıkan noktalar şöyle:
FED'in ortalama enflasyon hedefinin olası etkilerini değerlendirdik
Küresel ekonomik faaliyet salgın öncesinin altında seyrediyor
EKONOMİYE YÖNELİK BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR
Gelişmiş ve gelişen ülkeler genişleyici politikaları sürdürüyor
Son çeyrekte gelişen ülke borç piyasasına sınırlı giriş gözleniyor
Türkiye'den portföy çıkışları 3. çeyrekte de devam etti
Türkiye'nin risk primi dalgalı ve yüksek seyrediyor.
Türkiye'nin risk primi dalgalı ve yüksek seyrediyor
Cari açıkta hızlı bir artış gerçekleşti
Ağustos ayından başlayarak para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla belirli bir sıkılaşma sağlandı. Nitekim kredi faizlerinin yükselmesiyle birlikte kredi büyümesi önemli ölçüde yavaşladı
2020'DE MUHTEMELEN POZİTİF BÜYÜME GÖRECEĞİZ
Yüksek frekanslı veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor
Finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte ilave bir politika desteği gerekmeksizin pozitif büyüme bekliyoruz
ÖNCÜ GÖSTERGELER İSTİHDAM KOŞULLARININ İYİLEŞTİĞİNİ GÖSTERİYOR
Yılın 2. çeyreğinde istihdam kaybının henüz yarısı telafi edilebildi
Kısa çalışma ödeneği ve cari transferler hane halkı gelir kaybının sınırlanmasında büyük rol oynadı. Öncü göstergeler yeni iş ilanlarının arttığını ve istihdam imkanlarının geliştiğini gösteriyor
GÜÇLÜ KREDİ İVMESİ VE TL'DEKİ DEĞER KAYBI İLE TÜFE BEKLENENDEN YÜKSEK SEYRETTİ
Yılın 2. yarısında enflasyonun düşüş eğilimine gireceği öngörümüze karşın güçlü kedi ivmesi kur hareketiyle TÜFE beklenenden yüksek seyretti
GIDA ENFLASYONUNDAKİ YÜKSEK SEYİR DEVAM EDİYOR
Çekirdek göstergeler üçüncü çeyrek enflasyon eğiliminin emel mal grubu kaynaklı olarak yükseldiğine işaret etmiştir
Gıda fiyatlarındaki artış sürüyor
Ankete dayalı enflasyon beklentilerindeki yükseliş yılın 3. çeyreğinde de devam etti
ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE BELİRSİZLİĞİ YÜKSEK SEYREDİYOR
Uzun vadeli enflasyon beklentisi ve belirsizliği halen yüksek seyrediyor
İthalat fiyatları gıda ve dışsal unsurlar için varsayımlarımızı gözden geçirdik. Temmuz ile enerji fiyatları uyumlu, endüstriyel metal tarımsal ürünler gibi emtialara bağlı olarak ithalat fiyatları varsayımımızda yukarı güncelleme yaptık. Temmuz raporunda yüzde 10.5 aldığımız gıda enflasyonu tahminini döviz kuru ve işlenmemişteki yüzde 13.5 olarak güncelledik.
Gıda enflasyonu tahminini yüzde 8’den yüzde 10.5’e çektik.
TCMB 2020 YIL SONU TÜFE TAHMİNİNİ YÜZDE 8.9'DAN YÜZDE 12.1'E YÜKSELTTİ
Maliye politikalarının para politikaları ile eşgüdümle belirleneceği çerçevede tahminlerimizi yaptık. 2020 sonunda yüzde 12.1 olarak gerçekleşeceğini 2021 yüzde 9.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 ile istikrar kazanacak.
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