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        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Yapılan uyarıda görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi istendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 10:33 Güncelleme: 19.05.2024 - 10:33
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        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

        Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Ardahan hariç), Eskişehir, Konya ve Sivas, çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de de toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Bulutlu 21°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 26°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 31°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 30°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 18°

        Bursa

        Bulutlu 23°

        Adana

        Parçalı bulutlu 31°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 29°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 30°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 17°
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        HAVA KALİTESİNDE AZALMA BEKLENİYOR

        Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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