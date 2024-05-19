17 bin kilometre uzaktan müdahale: Fransa'ya bağlı özerk bölgede çatışmalar sürüyor!
Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarının Fransız hükümetinin anayasal reform girişine karşı çıkması üzerine başlayan şiddet olayları günlerdir sürüyor. Fransa kendi topraklarından yaklaşık 17 bin kilometre uzakta bulunan adadaki olayları bastırmak için çalışıyor
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Yeni Kaledonya halkının, 24 Eylül 1853'te kolonisi olduğu Fransa'nın, anayasa değişikliği tasarısı ile adadaki 25 binden fazla Fransız'a oy hakkı verilmesine karşı çıkması nedeniyle günlerdir Fransız polisi ile yerel halk arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
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Bölgenin bağımsızlık yanlısı vatandaşları bir yandan Fransa'nın anayasal baskısı ile mücadele ederken, Paris yönetiminin dünyanın diğer ucundan getirdiği polis güçleri ile halk arasındaki çatışmalar sürüyor.
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6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Adada birkaç gündür yaşanan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilirken, 100'e yakın güvenlik görevlisi yaralandı.
Şiddet olaylarında 6 kişi hayatını kaybetti.
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Yeni Kaledonya'da şiddet olaylarının artmasının ardından 15 Mayıs'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi ve OHAL'in 12 gün boyunca devam edeceği duyuruldu.
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FRANSIZ GÜVENLİK GÜÇLERİ SOKAKLARDA
Fransa, bölgede günlerdir devam eden şiddet olayları nedeniyle Noumea-Magenta Havalimanı'nın önüne ordu güçlerini konuşlandırmasının ardından bugün, yüzlerce ağır silahlı Fransız güvenlik güçleri ve polisini Noumea sokaklarında devriye gezmeleri için görevlendirdi.
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TIKTOK YASAKLANDI
Fransa Başbakanı Gabriel Attal, bölgede önlem olarak TikTok’un yasaklanması kararının alındığını açıkladı.
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Kendi topraklarından yaklaşık 17 bin kilometre uzakta bulunan adayı 1853'te kolonisi haline getiren Fransa, adadaki zengin nikel madenlerini çıkarmak için getirdiği madenciler ile ülkenin yerli halkının kendi topraklarında azınlık hale gelmesine neden oldu.
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLANDI
Bağımsızlık yanlısı Kanakların karşı çıktığı, Yeni Kaledonya'da yaşayan Fransızların seçimlerde oy kullanmasını sağlayarak yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltacak anayasal reform, Fransız Ulusal Meclisinde 153'e karşı 351 oyla kabul edildi.
Anayasa değişikliğine meclisteki Macron ittifakındaki Cumhuriyetçiler ve aşırı sağcı Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi destek verirken, solcu partiler "sömürgeci" niteliğine işaret ederek reforma karşı çıkıyor. Reform kararı, 2 Nisan'da 99'a karşı 233 oyla Senato'da kabul edildi.
Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.
Fransız hükümeti anayasa değişikliği tasarısı ile adadaki 25 binden fazla Fransız'ın seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.