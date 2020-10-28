Dolar 8.30'u aşıp, döndü

Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Cumhuriyet’in 97’nci kuruluş yıl dönümü öncesinde bugün yurt içi piyasalarda yarım gün işlem yapıldı. Piyasalarda hareketli bir gün yaşandı. Geçtiğimiz perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin aksine faiz artırımına gitmemesinden bu yana hızla yükselen Dolar/TL'nin ateşi bugün de sönmedi.

Yeni güne, 8.20'lik kritik seviyenin hemen altında, 8.1958 liradan başlayan Dolar/TL sabah saatlerinde 8.23 lirayı aştı.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Yılın dördüncü enflasyon raporu toplantısında konuşan TCMB Başkanı Murat Uysal'ın, bankanın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 8.9'dan yüzde 12.1'e yükselttiğini açıklamasının ardından dolar 8.32, Euro ise 9.77 lirayı aştı.

Öğleden sonra ise dolar 8.27, Euro 9.69'a geriledi. Dolar/ TL bayram öncesi 8.24'ten kapandı.

Dolar/TL, TCMB'nin piyasaları ters köşeye yatıran kararı öncesinde 7.80 lira civarındaydı. TCMB'nin politika faizini, artırım beklentisinin aksine, yüzde 10.25'te sabit tutup, GLP faizini yüzde 13.25'ten yüzde 14.75'e yükseltmesinin ardından 7.9799 ile rekor kırmıştı. Perşembe gününden bu yana hızla yükselen Dolar/TL dün de 8.09'dan 8.20 liraya yükselmişti.

Borsa İstanbul, dünya piyasalarındaki düşüşe paralel olarak günü yüzde 2.22 düşüşle 1.126 puandan tamamladı.

YURT İÇİ PİYASALAR TATİL

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar öğleden sonra ve yarın kapalı.

Dünyada ise piyasaların yönünü koronavirüs salgını belirlemeye devam ediyor. Avrupa ve ABD'de yeni vaka sayısının yeniden artışa geçmesi endişeleri artırdı. Avrupa'da Fransa, İspanya ve İtalya salgının hızını kesebilmek için çeşitli kısıtlamalar getirdi.İkinci dalganın beklenenden sert geçme ihtimalinin yükselmesi yatırımcının risk iştahını azaltıyor. Bu da Türkiye'nin dahil olduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını olumsuz etkiliyor.