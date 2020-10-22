Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Merkez Bankası PPK politika faizi olan 1 haftalık repo faizini yüzde 10.25'te sabit tuttu.

Merkez, geçtiğimiz ayki toplantıda faizi sabit tutması beklenirken 200 baz puanlık artırıma gitmişti. Bu toplantıdan ise piyasa beklentisi faiz artırımı geleceği yönündeydi. AA ve Reuters anketlerine katılan ekonomist ve kurumların tamamı faiz artırımı bekledikleri yönünde görüş bildirmişti. Yabancı kurumlarda 100 ila 300 baz puan arasında bir artırım bekliyordu. Ancak Kurul bu beklentinin aksine faizi sabit tutmaya karar verdi.

PPK bunun yanında para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek geç likidite penceresi (GLP) faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verdi. Fark daha önce 150 baz puan idi.

Bu kararla GLP faizi yüzde 13.25'ten yüzde 14.75'e yükseldi.

'KISMİ TOPARLANMA SİNYALLERİ'

Kurul'dan kararla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir."

'TOPARLANMA DEVAM EDİYOR'

İktisadi faaliyetteki toparlanma devam etmektedir. Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığı görülmektedir. Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir."

'LİKİDİTE TEDBİRLERİ SÜRDÜRÜLECEK'

"Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir. Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte, likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir.

Kurul, dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesinin, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

PİYASALARDA SERT TEPKİ

Faiz kararının açıklanmasının ardından piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Karar öncesi 7.80 lira civarında seyreden dolar, 7.97'ye kadar yükseldi. BIST 100 endeksi 1.210 puandan 1.197 puana geriledi. BIST Bankacılık endeksindeki kayıp yüzde 3.2'yi buldu.