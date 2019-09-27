Emlak Konut, Riva ve Florya projeleri için Galatasaray ile yapılan protokollerin feshedildiğini duyurdu.

Emlak Konut tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray ile Emlak Konut arasındaki protokole göre Galatasaray'ın Riva arazisinde proje geliştirilmesi için iki taraf Galatasaray'ın asgari 942 milyon lira kazanacağı bir tutar üzerinde anlaştı. Ancak ihaleyi kazanan ortaklar belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamayınca ihale en yüksek ikinci teklifi veren Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ’ye verildi. Galatasaray'ın geliri 761.6 milyon liraya indi. Florya arazisinde geliştirilecek proje içinse Galatasaray 238 milyon lira pay alacaktı.

Galatasaray, Emlak Konut'tan aldığı 507 milyon liralık sözleşmeyi bankalarda kırdırarak 362 milyon lira gelir elde etmiş, bunun da 327 milyon lirasını Sportif AŞ'nin sermaye artırımında kullanmıştı.