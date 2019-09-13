Bugün sabah saatlerinde Emlak Konut'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Galatasaray ile 2016'da gayrimenkul projesi geliştirmek için anlaştığı Florya ve Riva protokollerini fesih sürecini başlattığını duyurması gündeme bomba gibi düştü. Konunun ayrıntılarına bakıldığında bu etkinin normal olduğu anlaşılıyor. Öyle ki eğer uzlaşma yeniden sağlanamazsa her şeyin başa dönmesi dahil onlarca seçenek önümüzde olacak.

PROTOKOL NASIL YAPILMIŞTI?

Galatasaray ile Emlak Konut arasındaki protokole göre Galatasaray'ın Riva arazisinde proje geliştirilmesi için iki taraf Galatasaray'ın asgari 942 milyon lira kazanacağı bir tutar üzerinde anlaştı. Ancak ihaleyi kazanan ortaklar belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamayınca ihale en yüksek ikinci teklifi veren Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ’ye verildi. Galatasaray'ın geliri 761.6 milyon liraya indi. Florya arazisinde geliştirilecek proje içinse Galatasaray 238 milyon lira pay alacaktı.

BANKALARDA KIRDIRDI

Galatasaray, Emlak Konut'tan aldığı 507 milyon liralık sözleşmeyi bankalarda kırdırarak 362 milyon lira gelir elde etti. Bunun da 327 milyon lirasını Sportif AŞ'nin sermaye artırımında kullanıldı. Geri kalan tutar ise peyderpey ödenecekti. Riva'da inşaat başladı. İşler yürüdü. Hemen hemen tüm altyapı bitti. Yılmaz İnşaat yetkilisi Orhan Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre 100 villa da satıldı. Asıl önemli olan ve yüksek maliyet içeren altyapı inşaatı bitirildi.

GALATASARAY 6 AY İÇİNDE FLORYA'YI BOŞALTMALIYDI

Yapılan protokole göre Galatasaray Florya tesislerini 6 ay içinde boşaltmalıydı. Kemerburgaz'daki alan yeni tesis için önerildi. Alan maden sahası olduğu için yasal sıkıntıdan kaçınma adına Emlak Konut'un önerisi ile bu alanın rahat kullanımını sağlayacak yasa da çıkarıldı. Ancak alandaki bir madenci şirket yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Galatasaray ise yürütmeyi durdurmaya itiraz bile etmedi. Dursun Özbek projesi olan Kemerburgaz'a taşınmaya yeni yönetimin sıcak bakmamasının bu davranışa neden olduğu tahmin ediliyor.

262 MİLYON ÖDENDİ, FLORYA'NIN UCUZA GİTTİĞİNİ DÜŞÜYORLAR

Emlak Konut tarafına göre Galatasaray'a şimdiye kadar Emlak Konut tam 262 milyon lira ödeme de yaptı. Bu arada Riva'da da işler gayet yolunda gidiyor. Satışlar yapılıyor. Ancak yine Emlak Konut tarafına göre Galatasaray, Florya'da arsanın büyük bölümü devletin olduğu halde ucuza gittiğini düşünüyor. Bu nedenle Florya'dan çıkmak istemiyor.

GALATASARAY'DAN FAİZ TAHSİL ETTİLER

Galatasaray tarafı ise Riva'da işlerin yolunda gitmemesi nedeniyle Emlak Konut'un beklediği geliri elde edemediğini ve bu nedenle protokolü feshetme isteğinde olduğunu belirtiyor. Tabii kulübün en güçlü tezi Emlak Konut'un kendilerine gösterdiği alanın maden sahası olması nedeniyle oraya yasal olarak tesis yapılamayacağı. Diğer yandan Galatarasay, Emlak Konut'un taahhüt ettiği miktar ile geliri arasındaki farkı bankalardan kredi alarak kapattığını belirtip kulüpten kredinin faizini tahsil ettiği şeklinde. Faiz tutarı ise hiç de azımsanacak bir miktar değil. Ancak tam tutarı bilmediğimiz için buraya yazamıyoruz.

RİVA KALIR FLORYA ANLAŞMASI BOZULUR

Şimdi hem inşaatın başlayıp devam etmesi ve Emlak Konut ile Yılmaz İnşaat arasındaki sözleşme kaynaklı Emlak Konut'un tazminat ödememesi hem Riva'ya yönelik herhangi bir sorun görünmediği için Galatasaray ile Emlak Konut arasında ödemesi yapılan 262 milyon lira da göz önüne alınarak yeni bir sözleşme yapılması olası. Ancak hem Emlak Konut hem Galatasaray'ın açıklamalarından Florya arazisi konusunda ipler kopmuş gibi.

YENİ PROTOKOL OLMAZSA BORÇ 362 MİLYON ARTACAK

En uç seçenek gibi görünse de eğer Galatasaray ile Emlak Konut anlaşamaz ise protokol bozulduğu için bu kez hem Riva hem Florya Galatasaray'ın aktiflerine geçecek. Ancak bu durumda Galatasaray'ın sözleşme karşılığı aldığı 362 milyon lira belki bu kez bankalar tarafından kredi olarak verilecek. Fakat bu kez borç hanesine yazılacak Kulübün borcu o kadar artacak. Tabii ki hem Emlak Konut (262 milyon lira ödendiği için) hem Yılmaz İnşaat ile (inşaat sürdüğü ve para harcandığı için) hukuki problemler doğmuş olacak. Avukatlar konuşacak.

NEDEN RİVA DA FESHEDİLİYOR?

Emlak Konut ve Galatasaray arasındaki protokol hem Riva hem Florya'yı kapsadığı için protokol feshedildiğinde iki proje de feshedilmiş oluyor.

İŞTE EMLAK KONUT'UN AÇIKLAMASI

Emlak Konut, Galatasaray ile 2016'da imzalanan Riva protokolünün fesih sürecinin başladığını duyurdu. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır" denildi.