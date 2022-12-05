4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞMİŞTİ!
Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık zam oranı netleşti. 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranı yüzde 10,45 oldu.
İşte Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı aylık enflasyon farkı oranları:
TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)
10-2022 85.51 3.54
09-2022 83.45 3.08
08-2022 80.21 1.46
07-2022 79.60 2.37
Kasım ve Aralık ayı zam farklarının netleşmesiyle birlikte emekli maaş zamları da belli olmuş olacak. Bununla birlikte haziran ayı sonrası 4 ayın farkları toplandığında yüzde 10.45'lik zam netleşmiş oldu.