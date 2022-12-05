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SON DAKİKA | Emekli zammında enflasyon etkisi! 2023 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı tahmini ne kadar, kaç TL'ye yükselecek?

Oran netleşiyor! Kasım enflasyon oranı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yakından takip ettiği emekli zammında 5 aylık oran kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak. Ekim ayında enflasyon rakamları aylık 3,54, yıllık 85,51 olarak belirlenmişti. İşte Kasım enflasyon oranı ile en düşük emekli maaşı tahminleri...

Giriş: 05.12.2022 - 07:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli zammında son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Gözler kasım ayı enflasyon verilerine çevrilirken 2023 Ocak ayında uygulanacak emekli zammı oranında 5 aylık veri açıklanıyor. İşte, 2023 Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 2023 emekli zammı ile en düşük ve en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tahminleri...

  • ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Kasım ayı enflasyon verileri 5 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak. Resmi internet sitesinden duyurulacak oranlar saat 10.00'da erişime açılacak.

  • YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 65.2

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı itibarıyla tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık yüzde 85.51, on aylık dönemde ise yüzde 57.80 oranında arttığını açıkladı. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda ise 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.2 olarak belirlendi.

  • Enflasyon geçen yılın kasım ayında yüzde 3.51, aralık ayında da yüzde 13.58 olarak gerçekleştiği için, ekim ayında yüzde 85.51 olarak açıklanan yıllık enflasyonun, baz etkisinden dolayı aralık ayında daha düşük çıkması bekleniyor. Şayet kasım ve aralık ayı enflasyonları geçen yılın aynı aylarındaki gibi çıkarsa bu durumda yıllık enflasyon yüzde 85.52 olacak.

  • 4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞMİŞTİ!

    Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık zam oranı netleşti. 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranı yüzde 10,45 oldu.

    İşte Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı aylık enflasyon farkı oranları:

    TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)

    10-2022 85.51 3.54

    09-2022 83.45 3.08

    08-2022 80.21 1.46

    07-2022 79.60 2.37

    Kasım ve Aralık ayı zam farklarının netleşmesiyle birlikte emekli maaş zamları da belli olmuş olacak. Bununla birlikte haziran ayı sonrası 4 ayın farkları toplandığında yüzde 10.45'lik zam netleşmiş oldu.

     

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