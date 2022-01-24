Emekli maaş farkında son dakika gelişmesi... Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2022 emekli maaş farkları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde yasalaşan emekli ek zammı ödemeleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, emekli maaşı ek zam ödeme tarihleri duyuruldu. Böylelikle, günlerdir yanıtı araştırılan emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında verilecek sorusu da cevap buldu.

SON DAKİKA | 2022 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? AÇIKLANDI...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıüı, Harp ve Vazife Malullerine Yapılacak 2021 Yılı Ek Ödemeleri ile Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2022 Yılı Ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

İşte, SSK ve Bağkur emekli maaş farkları ödeme tarihi;