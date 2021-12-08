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Türkiye'de eğitim harcamaları 2020 yılında 2019 yılına göre %4,5 artarak 270 milyar 921 milyon TL oldu. 2020 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim düzeyleri; %10,9 ile yükseköğretim ve %5,4 ile ilkokul oldu.

Eğitim harcamaları temel göstergeleri, 2011-2020

Toplam eğitim harcaması, 2011-2020

EĞİTİM HARCAMASININ GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 5.4 OLDU

Eğitim harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2019 yılında %6,0 iken, 2020 yılında %5,4 oldu. Devlet eğitim harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı ise 2019 yılında %4,4 iken, 2020 yılında %4,0 oldu.

DEVLET EĞİTİM KURUMLARI EN BÜYÜK EĞİTİM HARCAMASINI YÜKSEKÖĞRETİME YAPTI

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların %31,9'unu yükseköğretim, %24,9'unu ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, %40,1'i yükseköğretime, %36,9'u ortaöğretime yapıldı.

EĞİTİM HARCAMASININ YÜZDE 74.7'Sİ DEVLET TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ

Türkiye'de 2020 yılında yapılan eğitim harcamalarının %74,7'si devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise %20,2 oldu.

Finans kaynaklarına göre eğitim harcamalarının dağılımı (%), 2019, 2020

ÖĞRENCİ BAŞINA EĞİTİM HARCAMASI 12 BİN 311 TL OLDU

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2019 yılında 11 bin 769 TL olurken, 2020 yılında ise 12 bin 311 TL olarak gerçekleşti.

ÖĞRENCİ BAŞINA EN ÇOK HARCAMA YÜKSEKÖĞRETİME YAPILDI

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2020 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 20 bin 774 TL ile yükseköğretim oldu.

Eğitim düzeylerine göre öğrenci başına yapılan harcama tutarı (TL), 2020

ÖĞRENCİ BAŞINA HARCAMANIN EN ÇOK ARTTIĞI EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSEKÖĞRETİM OLDU

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre %4,6 arttı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2020 yılında 2019 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi %10,3 ile yükseköğretim oldu. Bunu %4,7 ile ilkokul takip etti.