Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.706,41 %0,58
        DOLAR 28,1948 %0,10
        EURO 29,8071 %0,03
        ALTIN 1.817,19 %1,11
        FAİZ 34,63 %3,31
        GÜMÜŞ GRAM 20,96 %1,51
        BITCOIN 33.929,00 %0,27
        GBP/TRY 34,1809 %-0,10
        EUR/USD 1,0564 %0,02
        BRENT 90,48 %2,90
        ÇEYREK ALTIN 2.971,10 %1,11
        Haberler Ekonomi Para Son dakika: ECB faizi sabit bıraktı - Para Haberleri

        ECB faizi sabit bıraktı

        Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini sabit bıraktı. Böylece 10 toplantının ardından ilk kez faiz artırımlarına ara vermiş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 15:22 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        ECB'den yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 4.50'de, mevduat faizinin yüzde 4'te, marjinal fonlama faizini de yüzde 4.75'de bıraktığı kaydedildi.

        Enflasyonun hala "çok uzun süre çok yüksek" kalmasının beklendiği ve Euro Bölgesi içinde fiyat baskılarının güçlü olmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Aynı zamanda, güçlü baz etkileri de dahil olmak üzere, eylülde enflasyon belirgin bir şekilde düştü ve enflasyonun temelini oluşturan çoğu ölçüt gevşemeye devam etti. Bankanın geçmişte yaptığı faiz artışları, finansman koşullarına güçlü şekilde yansımaya devam ediyor. Bu durum talebi giderek azaltmakta ve enflasyonu düşürmeye yardımcı olmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, ECB'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılığı anımsatıldı.

        Bankanın uygun kısıtlama seviyesi ve süresini belirlemede verilere dayalı bir yaklaşım izlemeye devam edeceği aktarılan açıklamada, "Temel faiz oranlarının yeterince uzun bir süre korunduğunda, enflasyonu yüzde 2'ye düşürme hedefine önemli bir katkıda bulunacak seviyede olduğu düşünülmektedir. Gelecekteki kararlar, politika faiz oranlarının gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı seviyede belirlenmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Açıklamada, ECB'nin Varlık Alım Programı'ndaki (APP) portföy büyüklüğünün anapara ödemelerinin yeniden yapılmadığı için küçülmeye devam ettiği, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) ise anapara ödemelerinin en azından 2024 sonuna kadar devam edeceği ancak para politikasının amaçlarını sekteye uğratmamasına dikkat edileceği bildirildi.

        ARTIRIM SERİSİ SONA ERDİ

        Son kararla beraber ECB geçen yıl temmuz ayında başladığı faiz artırımlarına 10 toplantının ardından ara vermiş oldu.

        Banka, faizi geçen yıl temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralıkta 50 baz puan artırmıştı. Bu sene de ocak ve mart aylarında 50'şer, mayıs, haziran, temmuz ve eylül aylarında ise 25'er baz puanlık artırım kararları almıştı. Toplamda 425 puanlık faiz artırımına gitmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Habertürk Anasayfa