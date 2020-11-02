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Dolar/TL geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 8.37'nin üzerine tırmanmış, haftayı ise 8.34 seviyesinde kapatmıştı.

Dolar bu sabaha karşı düşük hacimli piyasada 8.3982'yi görerek rekor kırdı. Sabah saatlerinde 8.37 liraya döndü. Euro ise haftaya 9.75 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak.

KORONAVİRÜS VE ABD SEÇİMLERİ

Dünyada ise gözler yarınki ABD Başkanlık Seçimlerine çevrilmiş durumda. Bunun yanında koronavirüste ikinci dalganın ABD ve Avrupa'da güçlü bir şekilde hissedilmesi yatırımcının risk iştahını düşürüyor. Avrupa ülkeleri bugün itibarıyla yeni kısıtlamalar getirdi.

Son kısıtlamalar fiyatlanmış durumda ancak Almanya ve Fransa'da hükümetler 2 hafta sonra yeni bir değerlendirme yapacaklarını belirtti. Dolayısıyla Avrupa'daki yeni vaka sayıları piyasanın yönünde etkili olabilir.