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Merkez Bankası, Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerinin (BAL) sıfırlandığını, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk Lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurduğunu açıkladı.

Borsa İstanbul'daki repo piyasasına gecelik likiditeyi geçen hafta Cuma günü durdurarak likidite kanalıyla para politikasında ek sıkılaştırma yapan ve fonlama faizlerini yükselten TCMB, bu son adımıyla bankaların daha düşük gecelik faizle sağladığı fonlamanın bir kanalını daha kısmış olacak.

Bankadan yapılan açıklamada fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçların kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edileceği belirtildi.