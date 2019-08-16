Kurban bayramı tatilinin sona ermesiyle dün gözler piyasaya çevrilmişti. Arjantin'de popülist solun iktidara gelme ihtimalinin kuvvetlenmesi ve Hong Kong'daki protestolar sebebiyle bayram öncesi 5.49 seviyesinde bulunan dolar/TL yurtiçinde piyasalar kapalıyken 5.63'e kadar yükselmişti.

Dün, tatil sonrası ilk güne de 5.59 seviyesinden başladı. Özellikle küresel resesyon beklentisiyle yatırımcıların hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke varlıklarından aynı anda kaçması dolar/TL'nin gün içinde dalgalanmasına yol açtı. TÜİK'in mayıs ayı işsizlik oranını beklentilerin hafif üzerinde bir şekilde yüzde 12.8 açıklamasıyla dolar önce yeniden 5.61 liranın üzerine tırmandı.

GÖZLER SANAYİ ÜRETİMİNDE OLACAK

Akşam saatlerinde ise dolar Çin ve ABD arasındaki gerilimin düşüş eğiliminde olması sebebiyle bir gevşeme yaşadı. Dolar/TL günü 5.5674 seviyesinden kapadı. Gece saatlerini sakin geçiren dolar/TL yeni güne de 5.5680 seviyesinden başladı. Bugün piyasaları etkileyecek en önemli verilerin başında saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı Sanayi Üretim Endeksi geliyor.