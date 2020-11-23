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Geçtiğimiz perşembe Merkez Bankası'nın faiz artırımı öncesi 7.70 civarında seyreden dolar/TL 7.52'ye kadar gerilemiş ardından yeniden yükselişe geçmişti. Dolar geçen haftayı 7.63'ten kapattı.

Yeni haftaya ise dolar 7.66 lira, Euro ise 9.10 liradan başladı.

KORONAVİRÜS TAKİP EDİLİYOR

Bugün yurtiçinde piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak. Dünyada is koronavirüsün ikinci dalgasındaki gidişat takip ediliyor. Ay başında yeni tedbirler açıklayan Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yeni vaka sayılarında düşüş yaşanmaya başladı. Buna karşın ABD'de sayılar artmaya devam ediyor.