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Dün güne 6.0537 liradan başlayan dolar gün içerisinde 6.07'nin üzerine tırmandı ancak bu seviyede tutunamayarak günü 6.0639 liradan tamamlamıştı.

Dünkü yükselişte koronavirüs endişeleriyle doların bütün gelişmekte olan para birimleri karşısında güçlenmesi etkili oldu. Koronavirüsle ilgili gelişmeler bugün de piyasaları etkileyebilir ancak asıl olarak tüm gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında olacak.

TCMB PPK toplantısının ardından 50 baz puanlık indirim gelmesiyle 6.05 seviyesindeki kur 6.08'i geçti ve gün içi en yüksek seviye olan 6.0815'i gördü.