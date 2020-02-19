SON DAKİKA!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ikinci toplantısını yaptı. Banka yüzde 11.25 olan politika faizini 50 baz puan indirerek 10.75'e çekti. Kararın ardından dolar 6.078 seviyesine kadar yükseldi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) son günlere kadar beklenti 25-75 baz puanlık yeni bir indirim gelmesi yönündeydi. Ancak Çin merkezli endişelerin artması artan sayıda analistin Merkez'in bugünkü toplantıyı pas geçebileceğini düşünmesine yol açmıştı.

Açıklamada politika faizinde daha ölçülü bir indirim yapıldığı belirtilirken salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkilerin yakından takip edildiği ifade edildi.

SON 6 TOPLANTIDA FAİZİ 1.325 PUAN İNDİRDİ



Geçen yıl son 4 toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, 1.200 baz puan indirilerek yüzde 24'ten yüzde 12'ye düşürülmüştü. Bu yılın ilk toplantısında da indirime devam edilerek politika faizi, 75 baz puanlık düşüşle yüzde 11.25'e çekmişti. Bugünkü toplantıda yapılan 50 baz puanlık indirimle son 6 toplantıda faiz art arta 1.325 puan inmiş oldu.

Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul),politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 11,25’ten yüzde 10,75’e indirilmesine karar vermiştir.

Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekte; yatırımlarda ve istihdamda toparlanma sinyalleri alınmakla birlikte zayıf seyir sürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkileri yakından takip edilmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi makro politika bileşimi açısından önem arz etmektedir.

'SALGIN HASTALIĞIN SERMAYE AKIMLARINA ETKİSİ İZLENİYOR'

Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirmektedir. Öte yandan, son dönemde küresel büyümeye ilişkin artan belirsizlikler gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebin ve risk iştahının dalgalı seyretmesine neden olmaktadır. Korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.

'KURUL POLİTİKA FAİZİNDE DAHA ÖLÇÜLÜ BİR İNDİRİM YAPILMASINA KARAR VERMİŞTİR'

Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde daha ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir.

'ENFLASYON YIL SONU TAHMİNİYLE BÜYÜK ÖLÇÜDE UYUMLU'

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 19 MART'TA

TCMB yılın üçüncü toplantısını 19 Mart'ta yapacak.