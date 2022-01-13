Değnekçi terörü herkesi bezdirdi!

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Megakent'te vatandaşlara otopark imkanı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK alanları başta olmak üzere otopark alanlarında ortaya çıkan "değnekçiler", haksız yere talep ettikleri ücret ve güvenlik sorunu nedeniyle yıllardır gündemden düşmeyen önemli bir sorun olmayı sürdürüyor.

Otopark alanları, görevlilerin mesai saatinin bitiminin ardından halk arasında "değnekçi" olarak bilinen otopark korsanlarınca işgal ediliyor. Bulundukları bölgeye göre değişik saatlerde mesaileri biten İSPARK görevlilerini takip eden değnekçiler hemen alana geçip vatandaşlardan haksız ücret istiyor. Üstelik işi o kadar ileri götürdüler ki bazı alanlarda görevli yeleğine benzer sarı renkte yelek giyip, dubalar bile yerleştiriyor. Değnekçiler vatandaşlar dışında otel ya da restoran çevrelerinde de terör estirip esnafı da canından bezdiriyor.

3 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Polisin defalarca operasyonla gözaltına aldığı değnekçiler, son üç günde Beşiktaş ve Kadıköy'de de görüldü. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonların ardından Beyoğlu'nda 3 kişi daha yakalandı.

Beyoğlu Karaköy'de değnekçilik yapıldığı ihbarıyla harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Necatibey Caddesi üzerinde yelek giyerek ve yola duba koyarak değnekçilik yapan 3 kişi olduğunu tespit etti.

Değnekçilik yaptığı tespit edilen Cemal B., İbrahim B. ve Abdulhalim A., 2918 Sayılı K.T.K.'nın 79. maddesi (Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) gereğince adli işlemleri yapılmak üzere Karaköy Polis Merkezi Merkezi'ne teslim edildi.

Değnekçilerin sürücüleri yönlendirerek park ettirmeleri ise, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

10 ay önce de böyle yakalandılar.

10 AY ÖNCE DE YAKALANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Beyoğlu'ndaki operasyonda yakalanan İbrahim B. ve Abdulhalim A.'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geçen yıl 12 Mart'ta Beyoğlu Karaköy Ağaç Tulumba Sokak'ta düzenledikleri operasyonda gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Şüphelileri daha önce toplamda 7 kez aynı suçtan işlem yapılmış.

GEÇEN YIL 1402 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 2021 yılında vale ve değnekçileri içeren korsan otoparkçılara yönelik 1402 işlem gerçekleştirdi. Şahıslara toplamda 349 bin 504 TL para cezası uygulandı.