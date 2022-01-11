Değnekçiler suçüstü yakalandı!

Kadıköy'de değnekçilik yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, dün oynanan maç öncesinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi civarında yapılan denetimlerde, stat çevresindeki sokaklara park edilen araç sürücülerinden ücret talep eden K.Ç. ve O.C. sivil trafik polislerince suçüstü yakalandı.

Şüpheliler hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. maddesi uyarınca, kara yolu üzerinde park eden araçlardan işletme izni olmadan ücret alındığı gerekçesiyle adli işlem yapıldı.