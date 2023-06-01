Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi kesin sonuçları açıklandı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi kesin sonuçları açıklandı

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın yüzde 52,18; Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oy oranına ulaştığını söyledi. Kesin sonuçlar Resmi Gazete'de bugün yayınlanacak

Giriş: 01.06.2023 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi kesin sonuçları açıklandı
HABERTURK.COM

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yener şunları söyledi:

"14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunun ardından, 28 Mayıs'ta ilk defa gerçekleştirilen ikinci tur seçimi gerçekleştirilmiştir. Kısa sürede bu işlemi gerçekleştirilen YSK ve paydaşlarına teşekkür ediyorum.

Kurulumuz seçim takvimi içerisindeki süreçleri izlemiş ve 29-31 Mayıs tarihinde sona eren ikinci oylamasına ilişkin itirazları dün kurulumuz değerlendirmiştir. Söz konusu itirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs seçimlerinin ikinci tur sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısına gönderilmiştir.

İkinci oylamada katılım oranı toplam yüzde 84,15 olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18 oranında oy aldığı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oy oranına ulaştığı görüşmüştür. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış ve Resmi Gazete'ye gönderilmiştir."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Doğalgazda haziran tarifesi aynı kaldı
Doğalgazda haziran tarifesi aynı kaldı
Türkevi saldırganına şizofreni teşhisi konuldu
Türkevi saldırganına şizofreni teşhisi konuldu
Beyoğlu'ndaki izinsiz gösteride 59 gözaltı
Beyoğlu'ndaki izinsiz gösteride 59 gözaltı
Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 5 yaralı
Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 5 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.