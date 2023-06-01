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YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yener şunları söyledi:

"14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunun ardından, 28 Mayıs'ta ilk defa gerçekleştirilen ikinci tur seçimi gerçekleştirilmiştir. Kısa sürede bu işlemi gerçekleştirilen YSK ve paydaşlarına teşekkür ediyorum.

Kurulumuz seçim takvimi içerisindeki süreçleri izlemiş ve 29-31 Mayıs tarihinde sona eren ikinci oylamasına ilişkin itirazları dün kurulumuz değerlendirmiştir. Söz konusu itirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs seçimlerinin ikinci tur sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısına gönderilmiştir.

İkinci oylamada katılım oranı toplam yüzde 84,15 olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18 oranında oy aldığı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oy oranına ulaştığı görüşmüştür. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış ve Resmi Gazete'ye gönderilmiştir."