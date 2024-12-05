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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Milli Güvenlik Kurulu toplantısı esnasında telefonda görüştü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.12.2024 - 18:41 Güncelleme: 05.12.2024 - 18:58
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres'le görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Milli Güvenlik Kurulu toplantısı esnasında telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Guterres görüşmesinde, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye ihtilafında serinkanlılıkla yönetilen yeni bir aşamaya gelindiğini, Suriye'nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye'nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.

        Gelinen aşamada Suriye rejiminin ivedi bir biçimde kapsamlı siyasi çözüm için kendi halkıyla angaje olması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin önünün açılması için çaba gösterdiğini ve buna devam edeceğini bildirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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