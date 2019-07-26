Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını değerlendirdi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Uzun zamandır faizlerin yüksek olduğunu savunuyordum. Bundan ne kadar rahatsız olduğumu hep söylüyordum. Bunu Merkez Bankası Başkanlarına ulaştıramadık.

- Her dile getirdiğimizde faiz oranlarındaki dramatik düşüşlerin ekonomiyi tepetaklak edeceğini söylüyordu.

- Dün Merkez Bankası 425 baz puan faiz indirdi. Peki ne oldu? Battık mı, bittik mi? Hayır. Piyasalar durumu gayet normal karşıladı.

- Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar kademeli olarak devam etmesi lazım.