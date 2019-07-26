26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Grup toplantısında Merkez Bankası'nın 435 baz puanlık faiz indirimini değerlendirdi. Erdoğan "Dün Merkez Bankası 425 baz puan faiz indirdi. Peki ne oldu? Battık mı, bittik mi? Hayır. Piyasalar durumu gayet normal karşıladı. Biz burada dünyaya bakacağız. Bugün ABD'de, Japonya'da, AB'de faiz oranları nedir, bir bakalım. Faiz düştükçe enflasyon düşer" dedi.
Söz konusu indirimin de yeterli olmadığını vurgulayan Erdoğan "Yıl sonuna kadar kademeli olarak devam etmesi lazım. Büyüme bizim için her zamankinden daha kıymetli hale geldi. Faiz oranlarının düşmesi, bir süredir yavaşlayan ekonomimizin canlanması anlamına gelecektir. Yatırımların ve istihdamın arttığını göreceksiniz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği gibi son indirime rağmen dünyada Türkiye'den hem ekonomik hem de siyasi anlamda çok daha zor durumda olan ülkeler Türkiye'den daha düşük bir politika faizine sahip. Dün itibarıyla Türkiye'de politika faizi yüzde 19.75'e inerken, bu oranla dünyanın en yüksek faizine sahip 6. ülke olmaya devam ediyor. Arjantin yüzde 59.01'le en yüksek politika faizine sahip ülke olurken, bu ülkeyi yüzde 28.82 ile Venezuela, yüzde 27 ile Haiti ve Yemen takip etti. Son aylar hatta yıllarda adı sık sık ekonomik yaptırımlarla anılan İran'ın yüzde 18 ile Türkiye'den daha düşük bir politika faizi oranına sahip olması dikkat çekiyor.
İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİKKAT ÇEKTİĞİ TABLO:
|Ülke
|Politika faizi(%)
|Arjantin
|59.01
|Venezuela
|28.82
|Haiti
|27.00
|Yemen
|27.00
|Surinam
|25.00
|Türkiye
|19.75
|İran
|18.00
|Ukrayna
|17.00
|Sierra Leone
|16.50
|Gana
|16.00
|Özbekistan
|16.00
|Mısır
|15.75
|Angora
|15.50
|Malawi
|13.50
|Nijerya
|13.50
|Mozambik
|13.25
|Pakistan
|13.25
|Tacikistan
|13.25
|Sudan
|13.08
|Seyşeller
|12.70
|Gambiya
|12.50
|Gine
|12.50
|Liberya
|12.40
|Cibuti
|11.20
|Moğolistan
|11.00
|Zambiya
|10.25
|Belarus
|10.00
|Lübnan
|10.00
|Myanmar
|10.00
|Uganda
|10.00
|Madagaskar
|9.50
|Zimbabve
|9.30
|Kongo
|9.00
|Kazakistan
|9.00
|Kenya
|9.00
|Sao Tome ve Principe
|9.00
|Azerbeycan
|8.50
|Meksika
|8.25
|Ekvador
|8.02
|Tunus
|7.75
|Rusya
|7.50
|Sri Lanka
|7.50
|Butan
|7.04
|Etiyopya
|7.00
|Maldivler
|7.00
|Moldova
|7.00
|Tanzanya
|7.00
|Namibya
|6.75
|Brezilya
|6.50
|Gürcistan
|6.50
|Lesotho
|6.50
|Moritanya
|6.50
|Nepal
|6.50
|Güney Afrika
|6.50
|Svaziland
|6.50
|Papua Yeni Gine
|6.25
|Vietnam
|6.25
|Bangladeş
|6.00
|Ermenistan
|5.75
|Honduras
|5.75
|Hindistan
|5.75
|Endonezya
|5.75
|Brunei
|5.50
|Burundi
|5.50
|Cape Verde
|5.50
|Botsvana
|5.00
|Dominik Cumhuriyeti
|5.00
|Guyana
|5.00
|Katar
|5.00
|Ruanda
|5.00
|Trinidad ve Tobago
|5.00
|Ürdün
|4.75
|Benin
|4.50
|Burkina Faso
|4.50
|Kosta Rika
|4.50
|Gine Bissau
|4.50
|Fildişi Sahili
|4.50
|Mali
|4.50
|Nijer
|4.50
|Paraguay
|4.50
|Filipinler
|4.50
|Senegal
|4.50
|Gitmek
|4.50
|Çin
|4.35
|Kolombiya
|4.25
|Kırgızistan
|4.25
|El Salvador
|4.24
|Bahamalar
|4.00
|Irak
|4.00
|Laos
|4.00
|Cezayir
|3.75
|İzlanda
|3.75
|Bolivya
|3.65
|Kamerun
|3.50
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|3.50
|Çad
|3.50
|Ekvator Ginesi
|3.50
|Gabon
|3.50
|Mauritius
|3.50
|Kongo Cumhuriyeti
|3.50
|Bosna Hersek
|3.46
|Kuveyt
|3.00
|Libya
|3.00
|Malezya
|3.00
|Suudi Arabistan
|3.00
|Barbados
|2.93
|Umman
|2.90
|Bahreyn
|2.75
|Guatemala
|2.75
|Hong Kong
|2.75
|Makao
|2.75
|Peru
|2.75
|Sırbistan
|2.75
|Birleşik Arap Emirlikleri
|2.75
|Belize
|2.54
|Şili
|2.50
|Hırvatistan
|2.50
|Romanya
|2.50
|Amerika Birleşik Devletleri
|2.50
|Küba
|2.25
|Makedonya
|2.25
|Fas
|2.25
|Çek Cumhuriyeti
|2.00
|Kanada
|1.75
|Tayland
|1.75
|Singapur
|1.67
|Yeni Zelanda
|1.50
|Polonya
|1.50
|Güney Kore
|1.50
|Kamboçya
|1.39
|Tayvan
|1.38
|Panama
|1.36
|Norveç
|1.25
|Komorlar
|1.13
|Arnavutluk
|1.00
|Avustralya
|1.00
|Macaristan
|0.90
|Jamaika
|0.75
|Birleşik Krallık
|0.75
|Fiji
|0.50
|İsrail
|0.25
|Yeni Kaledonya
|0.25
|Avusturya
|0.00
|Belçika
|0.00
|Bulgaristan
|0.00
|Kıbrıs
|0.00
|Estonya
|0.00
|Euro Bölgesi
|0.00
|Finlandiya
|0.00
|Fransa
|0.00
|Almanya
|0.00
|Yunanistan
|0.00
|İrlanda
|0.00
|İtalya
|0.00
|Letonya
|0.00
|Litvanya
|0.00
|Lüksemburg
|0.00
|Malta
|0.00
|Hollanda
|0.00
|Portekiz
|0.00
|Slovakya
|0.00
|Slovenya
|0.00
|ispanya
|0.00
|Japonya
|-0.10
|İsveç
|-0.25
|Danimarka
|-0.65
|İsviçre
|-0.75
NEGATİF FAİZLİ ÜLKELER
Tabloda görüldüğü gibi birçok Afrika ülkesi bile Türkiye'den düşük faiz uygularken, Avrupa ülkelerinde faizin yüzde 0'a yakın olması dikkat çekti. Hatta Japonya, İsveç, Danimarka ve İsviçre ise negatif faiz uygulayan ülkeler olarak öne çıkıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!