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Türkiye hala politika faizi en yüksek ülkelerden birisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını olumlu karşılarken indirimlerin devamının gelmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan faiz kararı için S&P, JPMorgan gibi kurumlara değil dünyadaki faiz oranlarına bakılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanının işaret ettiği gibi son 425 baz puanlık indirime rağmen Türkiye dünyada yüzde 19.75 ile en yüksek politika faizine sahip 6. ülke olmayı sürdürüyor. İşte o tablo... Selim Karahan'ın haberi

26.07.2019 - 12:40 | Güncelleme: HABERTURK.COMPara
erdogan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Grup toplantısında Merkez Bankası'nın 435 baz puanlık faiz indirimini değerlendirdi. Erdoğan "Dün Merkez Bankası 425 baz puan faiz indirdi. Peki ne oldu? Battık mı, bittik mi? Hayır. Piyasalar durumu gayet normal karşıladı. Biz burada dünyaya bakacağız. Bugün ABD'de, Japonya'da, AB'de faiz oranları nedir, bir bakalım. Faiz düştükçe enflasyon düşer" dedi.

 

Söz konusu indirimin de yeterli olmadığını vurgulayan Erdoğan "Yıl sonuna kadar kademeli olarak devam etmesi lazım. Büyüme bizim için her zamankinden daha kıymetli hale geldi. Faiz oranlarının düşmesi, bir süredir yavaşlayan ekonomimizin canlanması anlamına gelecektir. Yatırımların ve istihdamın arttığını göreceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği gibi son indirime rağmen dünyada Türkiye'den hem ekonomik hem de siyasi anlamda çok daha zor durumda olan ülkeler Türkiye'den daha düşük bir politika faizine sahip. Dün itibarıyla Türkiye'de politika faizi yüzde 19.75'e inerken, bu oranla dünyanın en yüksek faizine sahip 6. ülke olmaya devam ediyor. Arjantin yüzde 59.01'le en yüksek politika faizine sahip ülke olurken, bu ülkeyi yüzde 28.82 ile Venezuela, yüzde 27 ile Haiti ve Yemen takip etti. Son aylar hatta yıllarda adı sık sık ekonomik yaptırımlarla anılan İran'ın yüzde 18 ile Türkiye'den daha düşük bir politika faizi oranına sahip olması dikkat çekiyor. 

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİKKAT ÇEKTİĞİ TABLO:

ÜlkePolitika faizi(%)
Arjantin59.01
Venezuela28.82
Haiti27.00
Yemen27.00
Surinam25.00
Türkiye19.75
İran18.00
Ukrayna17.00
Sierra Leone16.50
Gana16.00
Özbekistan16.00
Mısır15.75
Angora15.50
Malawi13.50
Nijerya13.50
Mozambik13.25
Pakistan13.25
Tacikistan13.25
Sudan13.08
Seyşeller12.70
Gambiya12.50
Gine12.50
Liberya12.40
Cibuti11.20
Moğolistan11.00
Zambiya10.25
Belarus10.00
Lübnan10.00
Myanmar10.00
Uganda10.00
Madagaskar9.50
Zimbabve9.30
Kongo9.00
Kazakistan9.00
Kenya9.00
Sao Tome ve Principe9.00
Azerbeycan8.50
Meksika8.25
Ekvador8.02
Tunus7.75
Rusya7.50
Sri Lanka7.50
Butan7.04
Etiyopya7.00
Maldivler7.00
Moldova7.00
Tanzanya7.00
Namibya6.75
Brezilya6.50
Gürcistan6.50
Lesotho6.50
Moritanya6.50
Nepal6.50
Güney Afrika6.50
Svaziland6.50
Papua Yeni Gine6.25
Vietnam6.25
Bangladeş6.00
Ermenistan5.75
Honduras5.75
Hindistan5.75
Endonezya5.75
Brunei5.50
Burundi5.50
Cape Verde5.50
Botsvana5.00
Dominik Cumhuriyeti5.00
Guyana5.00
Katar5.00
Ruanda5.00
Trinidad ve Tobago5.00
Ürdün4.75
Benin4.50
Burkina Faso4.50
Kosta Rika4.50
Gine Bissau4.50
Fildişi Sahili4.50
Mali4.50
Nijer4.50
Paraguay4.50
Filipinler4.50
Senegal4.50
Gitmek4.50
Çin4.35
Kolombiya4.25
Kırgızistan4.25
El Salvador4.24
Bahamalar4.00
Irak4.00
Laos4.00
Cezayir3.75
İzlanda3.75
Bolivya3.65
Kamerun3.50
Orta Afrika Cumhuriyeti3.50
Çad3.50
Ekvator Ginesi3.50
Gabon3.50
Mauritius3.50
Kongo Cumhuriyeti3.50
Bosna Hersek3.46
Kuveyt3.00
Libya3.00
Malezya3.00
Suudi Arabistan3.00
Barbados2.93
Umman2.90
Bahreyn2.75
Guatemala2.75
Hong Kong2.75
Makao2.75
Peru2.75
Sırbistan2.75
Birleşik Arap Emirlikleri2.75
Belize2.54
Şili2.50
Hırvatistan2.50
Romanya2.50
Amerika Birleşik Devletleri2.50
Küba2.25
Makedonya2.25
Fas2.25
Çek Cumhuriyeti2.00
Kanada1.75
Tayland1.75
Singapur1.67
Yeni Zelanda1.50
Polonya1.50
Güney Kore1.50
Kamboçya1.39
Tayvan1.38
Panama1.36
Norveç1.25
Komorlar1.13
Arnavutluk1.00
Avustralya1.00
Macaristan0.90
Jamaika0.75
Birleşik Krallık0.75
Fiji0.50
İsrail0.25
Yeni Kaledonya0.25
Avusturya0.00
Belçika0.00
Bulgaristan0.00
Kıbrıs0.00
Estonya0.00
Euro Bölgesi0.00
Finlandiya0.00
Fransa0.00
Almanya0.00
Yunanistan0.00
İrlanda0.00
İtalya0.00
Letonya0.00
Litvanya0.00
Lüksemburg0.00
Malta0.00
Hollanda0.00
Portekiz0.00
Slovakya0.00
Slovenya0.00
ispanya0.00
Japonya-0.10
İsveç-0.25
Danimarka-0.65
İsviçre-0.75

NEGATİF FAİZLİ ÜLKELER

Tabloda görüldüğü gibi birçok Afrika ülkesi bile Türkiye'den düşük faiz uygularken, Avrupa ülkelerinde faizin yüzde 0'a yakın olması dikkat çekti. Hatta Japonya, İsveç, Danimarka ve İsviçre ise negatif faiz uygulayan ülkeler olarak öne çıkıyor. 

 

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