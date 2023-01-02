HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önemli satır başları:

-Türkiye yüzyılımızın başlangıcı olan ilk günü ihracat ailemizle birlikte açıyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in ifade ettiği ‘ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartma’ hedefiyle çalıştık.

-Artık ufkunu bölgesinin ötesinde, küresel düzeye taşımış bir Türkiye var. Her alanda kendi özgün politikalarını geliştirebilen, uygulayabilen bir Türkiye var.

'İLK KEZ YÜZDE 1'İN ÜZERİNE ÇIKTI'

-Ekonomide de büyük hayallerle çıktığımız bu yolda, en somut neticeleri aldığımız alanlardan biri ihracattır. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1’in üzerine çıktı.

-Yatırımları kesintisiz sürdürmek, istihdamı 31 milyona çıkartmak, ihracatı yükselterek devam ettirmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak... Tüm bu işleri başarmak öyle kolay değildir.

-Türkiye artık krizleri yöneten ve fırsata çeviren bir ülke haline geldi.

'CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORU'

-2022 yılı ihracatımız yüzde 12.9 oranında artışla 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur.

-Hedefimiz, Türkiye’nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesindeki yerini almasını sağlamaktır.

-Aylık ortalama 3 milyar ihracattan, 21 milyar doların üzerinde ihracata çıktık. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5’ten 24’e yükseldi.

-Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197’yi buldu.

'BAKANIMA TALİMAT VERİYORUM...'

-Yılın ilk 10 ayında hizmet ihracatımızı 76.4 milyar dolara yükselttik. Yıl sonu 85 milyar doların üzerine çıkmasını ve cari açığın azaltılmasına 50 milyar dolarlık katkı sağlamasını hedefliyoruz.

-Yeşil dönüşüm yatırımlarının bölge ayrımı yapmadan teşvik kapsamına alınmasını istedi. Ben de bakanıma talimat veriyorum. Evet bunu hayata geçirelim.

-Ocak ayı sonuna kadar tamamlanacak sermaye artımlarının ardından, İhracatı Geliştirme A.Ş. 6 milyar liraya yaklaşacak.

-Finansman kadar maliyeti de ihracatçılarımız için önemli. En uygun maliyetle kredi alabilmelerini sağlamak için aynı şirket içerisinde bir uygulama başlattık.

-Kefalet portalı uygulaması ile şirketin ortağı olan 20 bankadan en uygun kredi bulunabilecek.

-Amacımız Türkiye’nin 90 milyar dolar civarında olan uluslararası sağlık hizmetleri payından en yüksek payı almasını sağlayarak, önce bölgenin sonra dünyanın sağlık üssü konumuna getirmek.

-Dizi ve film sektöründe Türkiye, ABD’den sonra dizi ihracatından sonra ikinci sıradadır. 2022 sonu itibarıyla 750 milyon dolarlık bir ihracat hacmi yakaladık. Bu yıl 1,5 milyar doları aşarak 1,5 milyar izleyiciye ulaşmasını hedefliyoruz.

-Yüksek Öğretim ve özel öğretim kurumlarımızın markalaşma süreçlerini yakından takip ediyoruz.

uluslararası öğrencilerden hizmet ihracatı gelirimizi bu yıl 2 milyar dolara çıkartacağız.

FUAR ALANI ATATÜRK HAVALİMANI'NIN YANINDA

-Ülkemizin fuarcılıkta marka haline gelmesi ve lider ülkelerden birisi olması amacıyla. İstanbul’a fuar alanı kazandırma sözü vermiştik. 225 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 433 bin metrekareye ulaşacak fuar alanının yapımına başladık.

-Atatürk Havalimanı’nın yanındaki merkezde bu fuar merkezini gerçekleştirmiş olacağız.

-Lojistik ve taşımacılık sektöründe yeni bir sürecin içerisine girdik. Yurtiçinde sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetlerimizi sınır ötesine taşımayı hedefliyoruz.

-Bilişim sektöründe 2023 hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik.

-Ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı olma ülke olma vizyonumuz ışığında dış ticarette tercih edilebilirliği artırmak istiyoruz.

-Seri üretime geçen özellikle geçen yıl başladığımız ilk yerli ve milli x-ray araç ve konteyner sistemimizi İzmir Alsancak Limanı'nda hizmete aldık.

-2023’te Türkiye yüzyılı için milletimizden son defa bir destek istiyoruz. Lafla değil icraatla milletimizin huzuruna çıkıyoruz. İhracatımızı geliştirmek için de gece gündüz, azimle ve gayretle çalışıyoruz.

-Üzerinde 'Made in Türkiye' yazan ürünleri zorlu şartlara rağmen dünyanın dört bir yanına ulaştıran tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum.