Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta parite etkisinin yılbaşından itibaren 14 milyar dolar olduğunu, buna rağmen tarihi başarı yakalandığını söyledi.

Türkiye’nin 2022 yılı ihracat verileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantıyla İstanbul’da açıklandı. Rekor tazeleyen ihracat geçen yıl 254.2 milyar dolar oldu.

Programda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş '' İhracatta üst üste kırılan rekorlar dünya ticaretinde belirsizliklerin olduğu bir dönemde geldi. Pandemiden bu yana, tedarikte yaşanan sıkıntılar, küresel enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini yaşıyoruz. Hammadde fiyatları önemli ölçüde arttı. Jeopolitik riskler neticesinde dünya ekonomisinde daralma görünmekte. OECD küresel ticaretin yavaşlayacağını öngörüyor. Türkiye böyle bir ortamda büyümede lider ülkelerden biri oldu. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri büyüme oranında geride bıraktık'' dedi.

'YENİ REKORLAR KIRACAĞIZ'

Cumhuriyetin yüzüncü yılında tarihi başarının ihracattan geldiğini vurgulayan Muş, parite etkisine rağmen bu başarının elde edildiğine dikkat çekti. Muş şöyle konuştu: ''Parite etkisi yılbaşından itibaren 14 milyar dolar oldu. Enerji fiyatları 2022’de yüzde 64, 2020’ye göre yüzde 200’ün üstünde arttı. İthalattaki artışı büyük oranda küresel enerji fiyatlarından kaynaklanmakta. Bilişim hizmetleri ihracatının tabana yayılması için adımlar atıyoruz.2023’te ihracatta yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz.''

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