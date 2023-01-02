Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

''Parite etkisi yılbaşından itibaren 14 milyar dolar oldu''

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın 2022 yılında parite etkisine rağmen yüzde 12.9 oranında artışla 254.2 milyar dolar olduğunu söyledi. Muş parite etkisinin yılbaşından itibaren 14 milyar dolar olduğuna dikkat çekti

Giriş: 02.01.2023 - 13:26 | Güncelleme: ABONE OL
''Parite etkisi yılbaşından itibaren 14 milyar dolar oldu''

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta parite etkisinin yılbaşından itibaren 14 milyar dolar olduğunu, buna rağmen tarihi başarı yakalandığını söyledi.

Türkiye’nin 2022 yılı ihracat verileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantıyla İstanbul’da açıklandı. Rekor tazeleyen ihracat geçen yıl 254.2 milyar dolar oldu.

Programda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş '' İhracatta üst üste kırılan rekorlar dünya ticaretinde belirsizliklerin olduğu bir dönemde geldi. Pandemiden bu yana, tedarikte yaşanan sıkıntılar, küresel enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini yaşıyoruz. Hammadde fiyatları önemli ölçüde arttı. Jeopolitik riskler neticesinde dünya ekonomisinde daralma görünmekte. OECD küresel ticaretin yavaşlayacağını öngörüyor. Türkiye böyle bir ortamda büyümede lider ülkelerden biri oldu. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri büyüme oranında geride bıraktık'' dedi.

'YENİ REKORLAR KIRACAĞIZ'

Cumhuriyetin yüzüncü yılında tarihi başarının ihracattan geldiğini vurgulayan Muş, parite etkisine rağmen bu başarının elde edildiğine dikkat çekti. Muş şöyle konuştu: ''Parite etkisi yılbaşından itibaren 14 milyar dolar oldu. Enerji fiyatları 2022’de yüzde 64, 2020’ye göre yüzde 200’ün üstünde arttı. İthalattaki artışı büyük oranda küresel enerji fiyatlarından kaynaklanmakta. Bilişim hizmetleri ihracatının tabana yayılması için adımlar atıyoruz.2023’te ihracatta yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz.''

Fotoğraf: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Avustralya'da 2 helikopter çarpıştı
Avustralya'da 2 helikopter çarpıştı
Orion, Kennedy Uzay Merkezi´ne geri döndü
Orion, Kennedy Uzay Merkezi´ne geri döndü
New York, cesetleri gübreye çevirmeye onay verdi
New York, cesetleri gübreye çevirmeye onay verdi
Sırp lider Milosevic’i yargılayan Sir Geoffrey: Putin bu yıl savaş suçlarından yargılanmalı
Sırp lider Milosevic’i yargılayan Sir Geoffrey: Putin bu yıl savaş suçlarından yargılanmalı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.