AA

Bu yılın ilk aylarında Doğu Afrika'da, Arap Yarımadası'nda ve Körfez ülkelerinde etkili olan çöl çekirgeleri, Pakistan, Hindistan ve Rusya'da ilerleyişini sürdürüyor. Birkaç ay önce Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu ülkelerinde görülen ve 20 milyon kişiyi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bırakan çekirge sürülerinin kıtayı ikinci kez vurabileceği belirtiliyor.

BATI AFRİKA'DA İKİNCİ DALGA UYARISI

AA'da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),yaptığı açıklamada, son tahminler doğrultusunda haziran itibariyle Batı Afrika'da ikinci dalga çekirge istilasına dair uyarıda bulundu. Açıklamada, çekirge sürüsü tehditlerine karşı Burkina Faso, Çad, Mali, Moritanya, Nijer ve Senegal’de gözetim ve kontrol ekiplerinin seferber edileceği belirtildi.

"İKİNCİ DALGA DAHA GÜÇLÜ VE UZUN OLABİLİR"

Çin merkezli Xinhua Ajansı'nın haberine göre, üst düzey FAO uzmanı Keith Cressman, yaptığı açıklamada, ikinci dalganın Afrika Boynuzu ülkelerini de etkisi altına alacağını bildirdi. Cressman, uygun üreme koşulları dolayısıyla ikinci dalga istilanın daha güçlü ve uzun olabileceğini kaydetti.

STAVPOROL'DA ÇEKİRGE SÜRÜLERİ GÖRÜLDÜ

İnterfax'ın haberine göre, Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Stavporol ve Dağıstan'ın çekirge sürülerinden etkilendiği belirtildi. Sıcakların yüksek seyrettiği Orenburg bölgesinde ve Başkurdistan'da çekirge larvalarına rastlandığı ancak durumun kontrol altında olduğu kaydedildi.

"İSTİLAYA KARŞI TEYAKKUZDAYIZ"

Saratov'da Rusya Tarım Merkezi Bitki Koruma Daire Başkanı Nataliya Korotkova, yaptığı açıklamada, larvaların haziran başı gibi çekirgelere dönüşebileceğini beklediklerini, farklı bölgelerden gelebilecek çekirge istilalarına karşı teyakkuzda olduklarını söyledi. Rusya'da geçen sene çekirge sürüleri 365 bin hektarlık alana zarar vermişti.

PAKİSTAN'DA 61 BÖLGEDE GÖRÜLDÜ

"Pakistan Today"de yer alan habere göre, Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansından (NDMA) yapılan açıklamada, Belucistan, Hayber Pahtunhva, Pencap ve Sind eyaletlerindeki 61 bölgenin çekirge istilasından etkilendiği bildirildi. NDMA Başkanı Korgeneral Muhammed Afzal, televizyonda yaptığı açıklamada, temmuz ve ağustos aylarında ikinci dalga çekirge istilası gerçekleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

HİNDİSTAN'DA SON 27 YILIN EN KÖTÜ İSTİLASI

Hindistan’ın batısında ve merkezindeki çeşitli eyaletlerde etkili olan son 27 yılın en kötü çekirge istilasına karşı ülkede tedbirler alınmaya devam ediyor. "Times of India" gazetesindeki habere göre, ilk olarak Hindistan'ın batısında Racastan eyaletinde görülen çekirge sürüleri, daha sonra Madya Pradeş, Gucerat, Pencap, Maharaştra, Haryana, Uttar Pradeş ve Andra Pradeş'e doğru ilerleyişini sürdürdü. Racastan eyaletinin 20 bölgesinde 90 bin hektarlık arazi çekirge sürülerinden etkilendi. Ülkenin başkenti Yeni Delhi’de de olası istilalara karşı tedbirler alındı.

"GÜRÜLTÜ İLE ÖNLEM ALIN" ÇAĞRISI

Yetkililer, çiftçilerden çekirge sürülerini korkutup püskürtmek amacıyla gürültü çıkarmasını istedi.