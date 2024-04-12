Tabancalı video hevesi ölümle bitti!

İstanbul Fatih'te olay, 9 Nisan salı günü akşam saatlerinde Nişanca Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi.

"OLAY KAZARA OLMUŞTUR"

Rakhmatılloev, emniyetteki ifadesinde, “Sardor’la kaldığımız odada iftar yaptık. İftardan sonra Sardor odamızdaki kombinin dolabının alt kısmında bulunan silahı aldı ve yanıma getirdi. Bana Instagram’a hikâye atacağını söyledi. Merakımdan tabancayı almak istedim. Fakat ben boş olduğunu düşündüğüm tabancayı elime aldığım esnada yanlışlıkla tabancanın tetiğine bastım. Sardor’un, tabanca ile başından vurulduğunu gördüm. Olay kazara olmuştur. Sardor’la aramızda hiçbir husumet yoktur" dedi.

"BU YABANCILARDA SİLAHIN NE İŞİ VAR"

Mahalle sakini Erdoğan Aslan, "Akşam üstü bir silah sesi geldi. ardından polisler geldi evin içine girdi. İki tane Özbek şakalaşıyormuş, Tiktok videosu çekerken biri diğerinin kafasına sıkıyor. Öbür arkadaşı da polis gelip götürüyor. Bu yabancılarda silahın ne işi var ben onu anlayamadım." dedi

"ÇIĞLIK SESLERİ YÜKSELDİ"

Rakhmatılloev ve Sardor'un kapı komşuları olan Ramazan Aycan, "Akşam saatlerinde birden silah sesi geldi. Ardından evin içerisinden çığlık sesleri yükseldi. 20 dakika sonra zaten polis ekipleri geldi. Onlar çok iyi anlaşıyorlardı, aralarında hiçbir sorun yoktu kaç yıldır burada yaşıyorlar bir sorun olmadı. İki erkek iki bayan yaşıyorlardı" diye konuştu.