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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF, Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlara yabancı VAR görevlendirecek - Futbol Haberleri

        TFF, Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlara yabancı VAR görevlendirecek

        TFF, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı VAR hakemi görevlendirileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 11:13 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:26
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        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.

        TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

        Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) ataması yapılacak maçlar şu şekilde:

        MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

        Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe A.Ş.

        Corendon Alanyaspor- Galatasaray A.Ş.

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