Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
Akıllı telefon artık günlük hayatın çok büyük bir kısmını işgal etmiş durumda. Çoğumuz akıllı telefonları yüzde 100 şarj olana kadar prizde bırakıyor olabiliriz. Fakat her an elimizin altında olan akıllı telefonların performansı çoğunlukla telefonun pil sağlığı ile alakalı! Akıllı telefonun ne kadar şarj edilmesi gerektiği konusunda ise farklı yöntemler denense de aslında doğru olan yöntemler belli! İşte akıllı telefonların pil süresini 2 kat daha dayanıklı hale getirebilecek tavsiyeler...
- 1
Telefonu yüzde yüz olana kadar şarj etmek pil ömrünün kısalmasına neden olabilir. Bu da akıllı telefonunuzun yavaşlamasına ve şarjının çabuk bitmesine neden olabilir.
- 2
Akıllı telefonların belirli özellikleri farklılıklar gösterebilir. Bazı telefonlarda şarj seviyesi belirli bir seviyeye geldikten sonra, şarj dolum işlemi yavaşlamaya başlayabilir.
- 3
Akıllı telefonu şarj ediyorsanız ve aynı zamanda telefonu kullanmaya devam ediyorsanız bu telefonunuzun pil ömrü için iyi bir hareket olmayabilir. Bu alışkanlık, telefonun geç şarj olmasına ve pilinin çabuk tükenmesine neden olabilir.
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- 4
Akıllı telefonu uçak moduna alarak şarj edip, şarjının tamamen dolmasını beklemeden, şarjdan çıkarıp bir süre sonra yeniden tekrar şarj aletine bırakmak, telefonun pil ömrünün kısalmasına neden olabilir.
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Telefonu doğru şekilde şarj etme yöntemleri
- Akıllı telefonun şarj seviyesinin yüzde 50 ile 80 arasında kalmasını sağlamalısınız. Bu sayede telefonun pil ömrü uzayabilir.
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- Gün içerisinde birkaç defa kısa aralıklarla şarj edebilirsiniz. Bu sayede pilin aşırı ısınmasını önlemiş olursunuz. Ancak şarj sırasında telefonu kullanacak olursanız bu önerinin faydasını göremeyebilirsiniz.
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- 7
- Akıllı telefonların pil ömrünü uzatan bir başka yöntem de güç tasarrufu modunu kullanmak olacaktır.
- 8
- Akıllı telefonları gece şarjda bırakmak pekçok kişinin tercihi olabilir fakat bu alışkanlık, gece boyunca şarjda duran telefonun pil ömrünü kısaltabilir.
- 9
- Telefonun pil ömrünü uzatmak için aşırı sıcak veya soğuk alanlarda telefon kullanmaktan kaçınılabilir. Ayrıca telefonun pil ömrünü koruyabilmek için, orjinal şarj cihazı kullanmak büyük fayda sağlayacaktır.
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