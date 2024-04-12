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        Haberler Yaşam Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor?

        Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor?

        Banyo ya da tuvaletlerde bulunan klasik tip lavabolarda yer alan küçük delik, ne işe yarıyor? Kendisi küçük ancak sağladığı fayda büyük! İşte o küçük deliğin amacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 18:00 Güncelleme: 12.04.2024 - 16:20
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        • 1

          Çoğu lavaboda yer alan küçük delik, suyun tesisat sistemine geri akmasını engellemeyi, hijyen ve sağlık koşullarının sağlanmasını amaçlamaktadır.

        • 2

          Lavabonun suyla doldurulduğu ya da lavaboda oluşabilecek bir tıkanma nedeniyle yaşanacak su taşması gibi durumlarda, o küçük delik devreye girer. Bu sayede biriken su, lavabodan daha hızlı ve etkili bir şekilde akabilir.

        • 3

          Lavaboda yer alan küçük delik, lavabonun kullanımıyla beraber uzun vadede meydana gelebilecek kötü kokuların tahliyesine yardımcı olur.

        • 4

          Ayrıca bu küçük delik, kanalizasyon kokularının lavabodan geri gelmesini engellemeyi de amaçlamaktadır.

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