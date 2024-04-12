Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor?
Banyo ya da tuvaletlerde bulunan klasik tip lavabolarda yer alan küçük delik, ne işe yarıyor? Kendisi küçük ancak sağladığı fayda büyük! İşte o küçük deliğin amacı...
- 1
Çoğu lavaboda yer alan küçük delik, suyun tesisat sistemine geri akmasını engellemeyi, hijyen ve sağlık koşullarının sağlanmasını amaçlamaktadır.
- 2
Lavabonun suyla doldurulduğu ya da lavaboda oluşabilecek bir tıkanma nedeniyle yaşanacak su taşması gibi durumlarda, o küçük delik devreye girer. Bu sayede biriken su, lavabodan daha hızlı ve etkili bir şekilde akabilir.
- 3
Lavaboda yer alan küçük delik, lavabonun kullanımıyla beraber uzun vadede meydana gelebilecek kötü kokuların tahliyesine yardımcı olur.
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- 4
Ayrıca bu küçük delik, kanalizasyon kokularının lavabodan geri gelmesini engellemeyi de amaçlamaktadır.