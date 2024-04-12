Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
Tokat'ta, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 70 yaşındaki Nazife Çakmak'ın hayatını kaybetmesinden 2 gün sonra, Çakmak Ailesi acı bir haberle daha yıkıldı. Kazadan 2 gün sonra, aynı kazada ağır yaralanan 40 yaşındaki oğlu Ferhat Çakmak hastanede hayatını kaybetti. Diğer 7 yaralının ise tedavisi sürüyor
Tokat'ta kaza, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde, Tokat-Niksar kara yolunda Yağmurlu köyünde meydana geldi.
İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
DHA'da yer alan habere göre Niksar ilçesi yönüne giden Selcen Altay yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Ferhat Çakmak yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nazife Çakmak'ın olay yerinde öldüğü kazada sürücülerle birlikte 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
AĞIR YARALI OĞLU HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralı olarak Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan sürücü Ferhat Çakmak da bu sabah yaşamını yitirdi.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Çakmak yarın Reşadiye ilçesi Çakraz köyünde toprağa verilecek. Kazada yaralanan diğer 7 kişinin ise tedavileri devam ediyor.